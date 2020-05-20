ЦБ РФ установил курс евро с 21 мая в размере 79,1813 руб.

20 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 79,1813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,36 коп.

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Российские регионы в 2020 году не получат средства, предусмотренные в рамках реализации федеральной программы "Чистый воздух", сообщил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. "Я этот проект обсуждал с министром (природных... "Я этот проект обсуждал с министром (природных... читать дальше

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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может стоить мировой экономике $82 трлн, подсчитали эксперты Центра исследования риска в Judge Business School при Кембриджском университете. Столь существенные потери экономика может понести за пять лет в соответствии со сценарием... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,32 пункта (1,192%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2744,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2758,44 (+1,72%) пункта,... читать дальше

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Китай надеется в ближайшее время восстановить прежнюю структуру энергопотребления, предшествовавшую ситуации с распространением коронавируса COVID-19, хочет сотрудничать с ОПЕК для стабилизации мировой нефтяной отрасли, сообщил ОПЕК по итогам переговоров его генсека Мохаммеда... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 20 апреля по 20 мая) - 73,6927 руб. за доллар, максимальное значение - 79,5065 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,05 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 77,87/80,62 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,13/73,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 9 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,09/73,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...

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Ситуация с коронавирусом в России дает основания для спокойного оптимизма и аккуратного снятия карантинных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Я разделяю осторожность всех - и глав субъектов Федерации, и наших медицинских властей - во всех этих подходах,... "Я разделяю осторожность всех - и глав субъектов Федерации, и наших медицинских властей - во всех этих подходах,... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) 22 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 15-летних облигаций серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир... Ориентир... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям АФК "Система" серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 72,3381 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,37 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 79,1813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,36 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Великобритания хочет отказаться от ввозных тарифов на целый ряд товаров по завершении переходной фазы после Brexit. Новые правила как ожидается, вступят в силу в январе 2021 года и придут на смену действующей системе пошлин с ЕС, сообщила вчера британский министр внешней... читать дальше

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что безработица в России достигла 1,65 млн человек. "На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 млн 665 тыс. человек, на 129,5% по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали. Мы эту... "На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 млн 665 тыс. человек, на 129,5% по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали. Мы эту... читать дальше

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На данный момент уже 17 регионов в связи со снижением коэффициента распространения коронавируса могут начать снимать ограничения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня по самому ключевому показателю - коэффициенту распространения - могут перейти на первый... "Сегодня по самому ключевому показателю - коэффициенту распространения - могут перейти на первый... читать дальше

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