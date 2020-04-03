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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 599,7 млрд руб.
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03 апреля 2020 года 11:11
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 599,7 млрд руб.
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3 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 599,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 0 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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03 апреля 2020 года 14:33
Годовое значение инфляции остается значимо ниже таргета в 4%, наблюдаемый в последние недели марта рост цен будет краткосрочным, заявила в ходе онлайн-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время, но годовая инфляция, тем не... читать дальше
.03 апреля 2020 года 14:29
Цены на нефть эталонных марок заметно растут в ходе торгов в пятницу на новостях о проведении 6 апреля внеочередного заседания ОПЕК+. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:12 мск составляет $32,26 за баррель, что на $2,32... читать дальше
.03 апреля 2020 года 14:26
Режим нерабочих дней, установленный в соответствии с указом президента РФ с 4 по 30 апреля включительно, не распространяется на организации, предоставляющие неотложные финансовые услуги (в первую очередь осуществляющие расчеты и платежи), говорится в сообщении Банка... читать дальше
.03 апреля 2020 года 14:19
Во 2-м полугодии 2019 г. топ-30 банков предоставили "ипотечные каникулы" по 8 тыс. из 15,5 тыс. обращений заемщиков
Тридцать крупнейших ипотечных банков РФ во втором полугодии 2019 года получили 15,5 тыс. требований заемщиков о предоставлении ипотечных каникул, принято около 8 тыс. положительных решений, говорится в аналитической записке ЦБ. Из общего числа поступивших обращений... читать дальше
.03 апреля 2020 года 14:12
Правительство и Банк России разрабатывают антикризисные меры для минимизации воздействия этого фактора на строительную отрасль, а также на ипотечное кредитование. "Значимым риском для динамики жилищного строительства является изменение внешних условий с февраля 2020 года, в том... читать дальше
.03 апреля 2020 года 14:10
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании "Роснано" на уровне "ruAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг компании был присвоен с отступлением от действующей методологии... читать дальше
.03 апреля 2020 года 14:04
Пассажиропоток в метро Санкт-Петербурга продолжает снижаться, следует из сообщения администрации губернатора города. "За вчерашний день пассажиропоток снизился на 86% по сравнению с аналогичным днём год назад. В метро продолжает ездить преимущественно молодежь", - говорится в... читать дальше
.03 апреля 2020 года 13:55
Национальный банк Казахстана принял внеочередное решение о снижении базовой ставки до уровня 9,5% годовых и расширении процентного коридора до +/-2 процентных пункта, сообщила пресс-служба центробанка. "Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по... читать дальше
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Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю и учетные цены на драгоценные металлы с 4 по 30 апреля, кроме суббот и воскресений, будут устанавливаться и публиковаться Банком России в штатном режиме как в обычные рабочие дни, говорится в сообщении... читать дальше
.03 апреля 2020 года 13:41
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение о снижении нормативов резервных требований для малых и средних банков на один процентный пункт (п.п.) для вливания ликвидности в экономику страны. Это произойдет в два этапа: с 15 апреля норма будет уменьшена... читать дальше
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Кремлю известно о разных сценариях изменения ситуации в экономике в связи с коронавирусом, включая самые пессимистические, меры поддержки будут вырабатываться, исходя из развития событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы знаем, что разные... читать дальше
.03 апреля 2020 года 13:25
Объем золотовалютных резервов Южной Кореи в марте упал на $8,96 млрд - до $400,21 млрд, свидетельствуют данные Банка Кореи. Это минимальный показатель почти за два года (с мая 2018 года). А падение стало максимальным с ноября 2008 года. Резкое сокращение резервов... читать дальше
.03 апреля 2020 года 13:16
Президент РФ Владимир Путин сегодня проведёт совещание о ситуации на глобальных энергорынках, аналогичное совещание перед мартовской встречей ОПЕК+, сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня Путин продолжает свой рабочий график в... читать дальше
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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,22 пункта (0,991%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2571,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2587,83 (+1,64%) пункта,... читать дальше
.03 апреля 2020 года 13:10
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в пятницу письмо в мэрию Москвы с просьбой о продолжении работы финансовых компаний при принятии ограничительных решений в связи с COVID-19, говорится в сообщении ассоциации. В случае принятия решения... читать дальше
.03 апреля 2020 года 13:08
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