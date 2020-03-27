Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9767 руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9767 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,92 руб., максимальный - 11,0009 руб. Было заключено 38 сделок. Объем торгов составил 140,17 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,92 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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