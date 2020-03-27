Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -57 млрд руб.

27 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 марта по данным на начало операционного дня снизилось до -57 млрд руб.

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За сутки количество подтверждённых случаев коронавируса в столице возросло до 703 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации к коронавирусом по Москве. "За сутки в столице зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие коронавирусом... "За сутки в столице зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие коронавирусом... читать дальше

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Россия просчитывала сценарий падения цены на нефть до $30 за баррель в случае развала сделки ОПЕК+, заявил в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. "Перед мартовскими переговорами у нас был достаточно детальный... "Перед мартовскими переговорами у нас был достаточно детальный... читать дальше

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ФАС России выявила признаки картельных соглашений на рынке гречневой крупы. "Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы, и выявили там картельные соглашения. То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести... "Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы, и выявили там картельные соглашения. То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести... читать дальше

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7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-390 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Подавляющее большинство граждан РФ (87%) полагает, что не стоит закупать продукты питания на длительный период из-за коронавируса, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс". Согласно исследованию, в наибольшей мере скептическое отношение к... Согласно исследованию, в наибольшей мере скептическое отношение к... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2788 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,7325 руб. По... читать дальше

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Российские нефтяные компании будут руководствоваться экономической целесообразностью в вопросе возможного увеличения добычи нефти, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба. "Добыча или какие-то громкие... читать дальше

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Отечественные автопроизводители остановят конвейеры на грядущей неделе, которую президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей в связи с необходимостью профилактики коронавируса. Факт приостановки производства автомобилей с 30 марта по 3 апреля подтверждают в большинстве... Факт приостановки производства автомобилей с 30 марта по 3 апреля подтверждают в большинстве... читать дальше

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7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-389 объемом 50 млрд рублей по цене 99,8472% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,6% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,6% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля будет "стоить" российскому ВВП в 2020 году около 1 п.п., говорится в периодическом обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и бизнесе". При этом эксперты ВШЭ не дают прогноз по... При этом эксперты ВШЭ не дают прогноз по... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ констатирует отсутствие значительных проблем с продовольствием в торговых сетях, которые могли бы в ближайшее время привести к дефициту. "Эти товары сегодня по своей системе взаимозаменяемости и по наличию на складах, торговых... "Эти товары сегодня по своей системе взаимозаменяемости и по наличию на складах, торговых... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" установило ставку 38-го купона облигаций серии А18 в размере 0,05% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных... Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных... читать дальше

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Тенденция к улучшению дисциплины расчетов, наблюдавшаяся в России в последние месяцы, в ближайшее время может смениться ростом неплатежей из-за снижения деловой активности и выручки компаний в условиях коронавирусного карантина и падения цен на нефть, прогнозируют... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 20 марта составил 11 трлн 282,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 13 марта денежная база в России равнялась 11 трлн 118 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,48%, или на 164,1 млрд... На 13 марта денежная база в России равнялась 11 трлн 118 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,48%, или на 164,1 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9767 руб. Минимальный курс юаня составил 10,92 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,92 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ 25 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,28 млрд рублей, следует из данных Банка России. 24 марта ЦБ РФ продал валюту на 13,36 млрд рублей. 24 марта ЦБ РФ продал валюту на 13,36 млрд рублей. ЦБ с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках упреждающих мер. Первые четыре... ЦБ с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках упреждающих мер. Первые четыре... читать дальше

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