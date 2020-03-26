Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 37,28 пункта (1,52%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2489,97 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Сбербанк России полностью разместил выпуск облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-18m-001Р-234R на 150 млн рублей и 79,16% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р_229R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1 млрд 583,199 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше

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"Роснано" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 6,5 млрд рублей в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 26... Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 26... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39310,309 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 144,356 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,5473 руб. Минимальный курс евро составил 84,7 руб.,... Минимальный курс евро составил 84,7 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0186 руб. Минимальный курс юаня составил 10,86 руб., максимальный - 11,1079... Минимальный курс юаня составил 10,86 руб., максимальный - 11,1079... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0869 руб. Минимальный курс доллара США составил 77... Минимальный курс доллара США составил 77... читать дальше

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Рынок акций РФ, отрывшийся в минусе, перешел к вечеру к росту вместе с мировыми площадками в ожидании новостей с внеочередного саммита стран "Группы двадцати" (G20), где были приняты экстренные решения в целях борьбы с мировой пандемии коронавируса COVID-19. В четверг... В четверг... читать дальше

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Чистая прибыль АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) по РСБУ в 2019 году выросла в 2,2 раза по сравнению с результатом предыдущего года, до 20,5 млрд рублей. Результат обусловлен "преимущественно изменением курса валют и ростом выручки", сообщил... читать дальше

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Правительство РФ предлагает усилить ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Соответствующие поправки поступили в Госдуму. В частности, они конкретизируют наказание за нарушение... В частности, они конкретизируют наказание за нарушение... читать дальше

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Сбербанк России предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам кредитные каникулы на срок до 6 месяцев, говорится в обращении главы банка Германа Грефа к клиентам, опубликованном на сайте банка. "Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса,... читать дальше

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Правительство РФ выделяет 1,2% ВВП на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, примерно такую же сумму выделяет ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. "Правительство Российской Федерации выделяет 1,2% ВВП страны на борьбу с этими кризисными явлениями. Примерно... "Правительство Российской Федерации выделяет 1,2% ВВП страны на борьбу с этими кризисными явлениями. Примерно... читать дальше

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Лидеры стран G20 в четверг провели в онлайн-формате экстренный саммит, посвященный борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По итогам саммита страны G20 приняли итоговое заявление. "Беспрецедентная пандемия COVID-19 является убедительным напоминанием о нашей... "Беспрецедентная пандемия COVID-19 является убедительным напоминанием о нашей... читать дальше

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Пандемия коронавируса приведет к более значительным потрясениям в мировой экономике, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20. "Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более... читать дальше

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"Шереметьево" 1 апреля временно закрывает международный терминал D, говорится в сообщении аэропорта. Решение принято "в связи с сокращением пассажиропотока и введением дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок". Оставшиеся международные... Решение принято "в связи с сокращением пассажиропотока и введением дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок". Оставшиеся международные... читать дальше

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Онлайн-ритейлеры готовятся к повышенному спросу на следующей неделе, которая в России будет нерабочей. "Мы ожидаем повышение спроса на доставку продуктов на дом из-за того, что неделя объявлена нерабочей", - сказала "Интерфаксу" директор по операциям "Утконос Онлайн"... "Мы ожидаем повышение спроса на доставку продуктов на дом из-за того, что неделя объявлена нерабочей", - сказала "Интерфаксу" директор по операциям "Утконос Онлайн"... читать дальше

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