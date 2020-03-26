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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 1,1% в январе. Результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение всего на 1,3%.
 
Увеличение оплаты больничных обойдется в 7 млрд руб.
Повышение минимального месячного размера оплаты листка нетрудоспособности до одного МРОТ обойдется государству в сумму около 7 млрд рублей, считают в Министерстве труда и социальной защиты РФ. "Улучшение условий оплаты больничных листов может...
 
Конец эпохи офшоров
Это поистине конец эпохи офшоров – так реагируют консультанты на слова президента Владимира Путина о повышении налоговой нагрузки на выплачиваемые за границу доходы, пишут "Ведомости". В обращении к населению 25 марта он предложил поддержать людей,...
 
Пожилым россиянам предлагают давать эпидемнаборы
Для россиян старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов предлагают создать стратегический эпидемнабор для адресной помощи на период пандемии коронавируса. Обращение с такой просьбой к первому зампреду координационного совета...
 
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26 марта 2020 года 20:36
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 26 марта растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 37,28 пункта (1,52%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2489,97 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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26 марта 2020 года 20:22
Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 1,73 млрд рублей
Сбербанк России полностью разместил выпуск облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-18m-001Р-234R на 150 млн рублей и 79,16% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р_229R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1 млрд 583,199 млн рублей, говорится в сообщениях...    читать дальше
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26 марта 2020 года 19:59
Роснано установило ставку 1-го купона облигаций объемом 6,5 млрд руб. в размере 8,75%
"Роснано" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 6,5 млрд рублей в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 26...    читать дальше
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26 марта 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 марта выросла на 0,37% и составила 39310,309 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39310,309 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 144,356 млрд руб., или на...
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26 марта 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 85,5473 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,5473 руб.

Минимальный курс евро составил 84,7 руб.,...    читать дальше
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26 марта 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0186 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0186 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,86 руб., максимальный - 11,1079...    читать дальше
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26 марта 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,0869 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0869 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77...    читать дальше
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26 марта 2020 года 19:03
Рынок российских акций завершил торги уверенным ростом
Рынок акций РФ, отрывшийся в минусе, перешел к вечеру к росту вместе с мировыми площадками в ожидании новостей с внеочередного саммита стран "Группы двадцати" (G20), где были приняты экстренные решения в целях борьбы с мировой пандемии коронавируса COVID-19.

В четверг...    читать дальше
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26 марта 2020 года 18:57
Чистая прибыль "Шереметьево" по РСБУ в 2019 году выросла в 2,2 раза
Чистая прибыль АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) по РСБУ в 2019 году выросла в 2,2 раза по сравнению с результатом предыдущего года, до 20,5 млрд рублей. Результат обусловлен "преимущественно изменением курса валют и ростом выручки", сообщил...    читать дальше
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26 марта 2020 года 18:53
Правительство предлагает усилить ответственность за нарушение карантина, максимальный штраф составит 1 млн руб.
Правительство РФ предлагает усилить ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Соответствующие поправки поступили в Госдуму.

В частности, они конкретизируют наказание за нарушение...    читать дальше
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26 марта 2020 года 18:49
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам кредитные каникулы на срок до 6 месяцев
Сбербанк России предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам кредитные каникулы на срок до 6 месяцев, говорится в обращении главы банка Германа Грефа к клиентам, опубликованном на сайте банка. "Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса,...    читать дальше
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26 марта 2020 года 18:45
Правительство РФ выделит 1,2% ВВП на борьбу с последствиями пандемии коронавируса - Путин
Правительство РФ выделяет 1,2% ВВП на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, примерно такую же сумму выделяет ЦБ, заявил президент России Владимир Путин.

"Правительство Российской Федерации выделяет 1,2% ВВП страны на борьбу с этими кризисными явлениями. Примерно...    читать дальше
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26 марта 2020 года 18:38
Страны G20 будут единым фронтом бороться с социальными и экономическими последствиями пандемии
Лидеры стран G20 в четверг провели в онлайн-формате экстренный саммит, посвященный борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По итогам саммита страны G20 приняли итоговое заявление.

"Беспрецедентная пандемия COVID-19 является убедительным напоминанием о нашей...    читать дальше
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26 марта 2020 года 18:32
Путин: коронавирус приведет к более масштабным потрясениям в мировой экономике, чем финансовый кризис 2008-2009 годах
Пандемия коронавируса приведет к более значительным потрясениям в мировой экономике, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20. "Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более...    читать дальше
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26 марта 2020 года 18:27
"Шереметьево" с 1 апреля временно закрывает третий по счету международный терминал
"Шереметьево" 1 апреля временно закрывает международный терминал D, говорится в сообщении аэропорта.

Решение принято "в связи с сокращением пассажиропотока и введением дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок". Оставшиеся международные...    читать дальше
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26 марта 2020 года 18:19
Онлайн-ритейлеры готовятся к повышенному спросу на следующей неделе
Онлайн-ритейлеры готовятся к повышенному спросу на следующей неделе, которая в России будет нерабочей.

"Мы ожидаем повышение спроса на доставку продуктов на дом из-за того, что неделя объявлена нерабочей", - сказала "Интерфаксу" директор по операциям "Утконос Онлайн"...    читать дальше
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