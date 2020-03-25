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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 13 марта по 20 марта на 1623 тыс. баррелей, бензина - упали на 1537 тыс. баррелей
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25 марта 2020 года 17:32

Запасы нефти в США выросли за период с 13 марта по 20 марта на 1623 тыс. баррелей, бензина - упали на 1537 тыс. баррелей

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25 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1623 тыс. баррелей - до 455,36 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 1537 тыс. баррелей и составили 239,282 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 678 тыс. баррелей, достигнув 124,442 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1600 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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