Запасы нефти в США выросли за период с 13 марта по 20 марта на 1623 тыс. баррелей, бензина - упали на 1537 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1600 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 1537 тыс. баррелей и составили 239,282 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

25 марта. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 1623 тыс. баррелей - до 455,36 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, является отрицательным фактором для банков России и соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются после выхода данных, показавших рост запасов нефти в США на прошлой неделе. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск составила $26,74 за баррель, что на $0,41 (1,51%) ниже цены... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск составила $26,74 за баррель, что на $0,41 (1,51%) ниже цены... читать дальше

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