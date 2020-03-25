Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,9295 руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9295 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,965 руб., максимальный - 79,2425 руб. Было заключено 23169 сделок. Объем торгов составил 78472,01 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,2425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.