Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2473,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2501,62 млрд руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 марта составили по Российской Федерации 2473,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2282,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2704,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2510,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 марта составили 2501,62 млрд руб. против 2148,79151 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.