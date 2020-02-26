Запасы нефти в США выросли за период с 14 февраля по 21 февраля на 452 тыс. баррелей, бензина - упали на 2691 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2600 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей.

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ООО "Агронова-Л" выставило на 20 марта оферту по соглашению с владельцами по облигациям 1-й серии, говорится в сообщении компании. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 7 по 16 марта включительно. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 7 по 16 марта включительно. В ходе оферты компания обязуется выкупить до 157,2... В ходе оферты компания обязуется выкупить до 157,2... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48311,947 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 952,498 млрд руб., или на...

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,74 пункта (0,491%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3017,42 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО Научно-производственного предприятия "Моторные Технологии" (Пенза) серии 001Р-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Кроме того, бумаги включены в сектор роста... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2252 руб. Минимальный курс евро составил 70,56 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,56 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4603 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 350 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3238 руб. Минимальный курс юаня составил 9,252 руб., максимальный - 9,347... Минимальный курс юаня составил 9,252 руб., максимальный - 9,347... читать дальше

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Пассажиропоток "Шереметьево" в январе 2020 г. уменьшился более чем на 5% в сравнении с январем 2019 г., до 3,39 млн человек, включая детей до 2 лет, следует из сообщения аэропорта. В сообщении отмечается, что самыми популярными зарубежными направлениями были Пхукет,... В сообщении отмечается, что самыми популярными зарубежными направлениями были Пхукет,... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся под влиянием "медвежьего" тренда, вышел в плюс за счет роста "тяжелых" бумаг "Норникеля", Сбербанка и "ЛУКОЙЛа". Кроме того, ситуация на глобальных рынках начала улучшаться. В среду на новостях о росте числа случаев заражения коронавирусом... В среду на новостях о росте числа случаев заражения коронавирусом... читать дальше

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Россия в 2019 году поставила в США 0,5 тыс. тонн филе минтая против 0,3 тыс. тонн в 2018 году, сообщил "Интерфаксу" руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на данные Национальной службы морского рыболовства США. Таким образом, поставки... читать дальше

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Продажи новых домов в США в январе подскочили на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 764 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный уровень с июля 2007 года. Согласно пересмотренным данным, в декабре... Согласно пересмотренным данным, в декабре... читать дальше

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Туркомпании сообщили о незначительном числе аннуляций туров в Италию, несмотря на рекомендации Ростуризма воздержаться от поездок в связи со вспышкой коронавируса, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" представители сетей турагентств. "После рекомендаций Ростуризма и... "После рекомендаций Ростуризма и... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 452 тыс. баррелей - до 443,335 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2691 тыс. баррелей и составили 256,387 млн... Товарные запасы бензина сократились на 2691 тыс. баррелей и составили 256,387 млн... читать дальше

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Крупнейшая частная авиакомпания РФ S7 считает решение российских властей оставить на направлении в Южную Корею только рейсы группы "Аэрофлот" нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок, говорится в сообщении компании. "Мы крайне удивлены подобным решением. S7... "Мы крайне удивлены подобным решением. S7... читать дальше

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Член Еврокомиссии (ЕК), курирующий вопросы здравоохранения, Стелла Кириакидис в ходе визита в Рим заявила, что Европа не должна поддаваться панике из-за ситуации вокруг распространения нового типа коронавируса. "Ситуация вызывает обеспокоенность, но мы не должны поддаваться... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в ходе торгов в среду, рынок пытается восстановиться после двух дней резкого падения, вызванного опасениями быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. В КНР за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая... В КНР за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая... читать дальше

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