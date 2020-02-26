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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 14 февраля по 21 февраля на 452 тыс. баррелей, бензина - упали на 2691 тыс. баррелей
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26 февраля 2020 года 18:32
Запасы нефти в США выросли за период с 14 февраля по 21 февраля на 452 тыс. баррелей, бензина - упали на 2691 тыс. баррелей
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26 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 452 тыс. баррелей - до 443,335 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2691 тыс. баррелей и составили 256,387 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2115 тыс. баррелей, достигнув 138,472 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2600 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 452 тыс. баррелей - до 443,335 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2691 тыс. баррелей и составили 256,387 млн... читать дальше
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