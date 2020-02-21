Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,458 руб.

21 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6513 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,458 руб.

Минимальный курс евро составил 69,18 руб., максимальный - 69,685 руб. Было заключено 5113 сделок. Объем торгов составил 20748,43 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,675 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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