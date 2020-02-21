.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,458 руб.
.
21 февраля 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,458 руб.
|0
21 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6513 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,458 руб. Минимальный курс евро составил 69,18 руб., максимальный - 69,685 руб. Было заключено 5113 сделок. Объем торгов составил 20748,43 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,675 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 февраля 2020 года 17:15
В течение ближайшей недели с 24.02 по 01.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.21 февраля 2020 года 17:07
Департамент регистрации и ликвидации компаний Кипра выдал "Ленте" свидетельство о временной регистрации, говорится в сообщении ритейлера. "Лента" сможет получить документ о постоянной регистрации после того, как получит сертификат о прекращении деятельности в Регистраторе по... читать дальше
.21 февраля 2020 года 17:00
В понедельник, 24 февраля, в России, Японии нерабочий день, поскольку праздник День защитника Отечества приходится на выходной. . . Это автоматическое сообщение.
.21 февраля 2020 года 16:56
Американские Procter & Gamble Co. (P&G) и Coca-Cola Co. предупредили, что последствия коронавируса Covid-19 негативно скажутся на их показателях в первом квартале 2020 года. Обе компании, однако, не намерены менять годовые прогнозы. Так, в P&G видят проблемы... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:52
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") установило ставку 1-го купона 8-летних бондов серии 001P-16 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,95% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел в пятницу, 21 февраля, с 11:00 МСК до 15:00... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 106 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 22 по 28 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 106 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 22 по 28 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 февраля ожидаются погашения по 34 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:30
Россия в текущем сельхозгоду (по сахару - начинается в августе) к 9 февраля экспортировала 550,5 тыс. тонн сахара, что в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Основные поставки шли из... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:28
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-367 на 24 млрд 581,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:19
Чистая прибыль американской Deere & Co., крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования, выросла в первом квартале текущего финансового года, выручка сократилась, но оба показателя превзошли ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе Deere, ее чистая... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:15
"Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации ООО "Рольф" серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00406-R-001P. Сбор... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,87 пункта (0,028%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3125,97 пункта. Максимальное... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:08
Минимальная инфляция в 2019 году среди стран БРИКС наблюдалась в России - 3%, говорится в докладе Росстата о сравнительных экономических показателях в РФ и зарубежных странах в 2019 году. В ЮАР инфляция за прошлый год составила 4%, в Бразилии- 4,3%, в Китае - 4,5%, в... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 63,68/65,03 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,68/65,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи...
.21 февраля 2020 года 16:01
В России в ноябре 2019 года - январе 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (2,9%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (11,3%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.