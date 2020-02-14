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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Инфляция в январе составила 0,4%
В январе потребительские цены в РФ выросли на 0,4% после такого же роста в декабре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,4%
 
Минфин повысил оценку профицита бюджета на 2021 и 2022 годы
Минфин РФ чуть повысил оценку профицита федерального бюджета на 2021 и 2022 годы, следует из материалов к поправкам в трехлетний бюджет, опубликованных ведомством. Прогноз профицита на 2020 год немного вырос в абсолютном выражении - с 876,1 млрд...
 
Маткапитал предлагают разрешить тратить на игрушки
"Опора России" предложила расширить список целей, на которые можно потратить материнский капитал. Например, эти деньги можно было бы направить на покупку детских товаров - игрушек, одежды, трикотажа, школьных принадлежностей, средств гигиены и...
 
Цели развития сделают едиными для всего бюджета
Минэкономразвития предлагает изменить модель управления госпрограммами. Как следует из презентации ведомства от 13 февраля, ключевая идея заключается в синхронизации с задачами нацпроектов и распространении подходов к управлению ими на все...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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14 февраля 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение оптовых цен в Германии Январь 2020
10:00 Предварительная оценка ВВП Германии IV квартал 2019
12:00 Внешнеторговый баланс Италии Декабрь 2019
13:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Декабрь 2019
13:00 Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны IV квартал 2019
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Январь 2020
16:30 Объемы розничных продаж в США Январь 2020
17:15 Промышленное производство в США Январь 2020
18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Февраль 2020
18:00 Товарные запасы на складах США Декабрь 2019

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
14 февраля 2020 года 10:45
Квартальная прибыль Nvidia выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль американского производителя чипов Nvidia Corp. в четвертом квартале 2020 финансового года, завершившемся 26 января, выросла на 68%, или в 1,7 раза, и составила $950 млн по сравнению с $567 млн за аналогичный период предыдущего года. Показатель в расчете на акцию...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 63,4601 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,4601...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 10:36
Экс-губернатор Калужской области Артамонов переходит в Совет Федерации
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил о переходе в Совет Федерации.

"Я никуда не деваюсь. Сегодня Владислав Валерьевич (Шапша) подпишет представление моей кандидатуры в Совет Федерации, чтобы я был его представителем. Я благодарю за доверие и...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 10:27
ВВП Германии в 4-м квартале не изменился
Экономика Германии в четвертом квартале 2019 года не изменилась по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 14 февраля растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,31 пункта (0,267%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3118,36 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 5,77 пункта (0,374%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 63,57 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,57...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением
Доллар и евро дешевеют в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей четвертые торги подряд нефти.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи"...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 10:14
Банк России 12 февраля купил валюту для Минфина на 13,87 млрд рублей
ЦБ РФ 12 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 13,87 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 62,67/64,36 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,67/64,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи вырос...
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14 февраля 2020 года 10:03
Российский рынок акций начал торги без единой динамики индексов
Торги в пятницу фондовый рынок России начал без единой динамики фондовых индексов - индекс МосБиржи на открытие торгов прибавлял 0,2%, индекс РТС практически не изменился.

По итогам вчерашних торгов большинство европейских фондовых индексов слабо изменилось, исключением...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 09:57
Китай задерживает поставки комплектующих к планшетам, предназначенным для переписи населения в РФ
Поставщики планшетов для стартующей 1 октября всероссийской переписи населения пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй. Уже поставленной первой партии может не хватить для производства более...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 09:53
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 121,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 121,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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14 февраля 2020 года 09:49
Выручка VEON в 4-м квартале подросла на 0,02%
Выручка VEON в 4-м квартале 2019 года увеличилась на 0,2% по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составила $2,25 млрд, говорится в сообщении телекоммуникационного холдинга.

Показатель EBITDA компании в отчетном периоде равнялся $935 млн - с учетом новых правил...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 09:41
Иена дорожает к евро и доллару
Доллар США в пятницу поднимался до максимума более чем за два года к евро на новой волне опасений относительно распространения коронавируса нового типа в Китае. Иена дорожает к большинству валют.

По мнению экспертов, экономическое влияние от эпидемии на США будет менее...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 09:30
Акционеры "Шереметьево" решили выкупить у государства оставшиеся 30%
Росимущество получило заявку от ООО "Шереметьево холдинг" на исполнение опциона по выкупу госпакета АО "Международный аэропорт "Шереметьево", сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники. По их данным, частный акционер предлагает цену выкупа госпакета в соответствии с...    читать дальше
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14 февраля 2020 года 09:26
ВТБ разместит 17 февраля однодневные бонды серии КС-3-363 на 50 млрд рублей
4 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-363 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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