ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,1795 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 69,1795 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,52 коп.

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Чистая прибыль американского производителя чипов Nvidia Corp. в четвертом квартале 2020 финансового года, завершившемся 26 января, выросла на 68%, или в 1,7 раза, и составила $950 млн по сравнению с $567 млн за аналогичный период предыдущего года. Показатель в расчете на акцию... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,4601... читать дальше

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Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил о переходе в Совет Федерации. "Я никуда не деваюсь. Сегодня Владислав Валерьевич (Шапша) подпишет представление моей кандидатуры в Совет Федерации, чтобы я был его представителем. Я благодарю за доверие и... "Я никуда не деваюсь. Сегодня Владислав Валерьевич (Шапша) подпишет представление моей кандидатуры в Совет Федерации, чтобы я был его представителем. Я благодарю за доверие и... читать дальше

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Экономика Германии в четвертом квартале 2019 года не изменилась по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,31 пункта (0,267%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3118,36 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 5,77 пункта (0,374%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 5,77 пункта (0,374%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,57... читать дальше

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Доллар и евро дешевеют в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей четвертые торги подряд нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи"... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи"... читать дальше

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ЦБ РФ 12 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 13,87 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3... Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,67/64,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Торги в пятницу фондовый рынок России начал без единой динамики фондовых индексов - индекс МосБиржи на открытие торгов прибавлял 0,2%, индекс РТС практически не изменился. По итогам вчерашних торгов большинство европейских фондовых индексов слабо изменилось, исключением... По итогам вчерашних торгов большинство европейских фондовых индексов слабо изменилось, исключением... читать дальше

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Поставщики планшетов для стартующей 1 октября всероссийской переписи населения пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй. Уже поставленной первой партии может не хватить для производства более... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 121,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Выручка VEON в 4-м квартале 2019 года увеличилась на 0,2% по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составила $2,25 млрд, говорится в сообщении телекоммуникационного холдинга. Показатель EBITDA компании в отчетном периоде равнялся $935 млн - с учетом новых правил... Показатель EBITDA компании в отчетном периоде равнялся $935 млн - с учетом новых правил... читать дальше

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Доллар США в пятницу поднимался до максимума более чем за два года к евро на новой волне опасений относительно распространения коронавируса нового типа в Китае. Иена дорожает к большинству валют. По мнению экспертов, экономическое влияние от эпидемии на США будет менее... По мнению экспертов, экономическое влияние от эпидемии на США будет менее... читать дальше

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Росимущество получило заявку от ООО "Шереметьево холдинг" на исполнение опциона по выкупу госпакета АО "Международный аэропорт "Шереметьево", сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники. По их данным, частный акционер предлагает цену выкупа госпакета в соответствии с... читать дальше

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4 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-363 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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