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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 января
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15 января 2020 года 15:36

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 января

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15 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 16 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3065,17 (+14,66) руб./грамм; на серебро - 35,1 (-0,41) руб./грамм; на платину - 1971,16 (+59,84) руб./грамм; на палладий - 4317,59 (+78,33) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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"Пока...    читать дальше
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