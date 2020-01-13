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Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 13 января составил 60,9474 руб.
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13 января 2020 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 13 января составил 60,9474 руб.

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13 января. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,9474 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 3158 пунктов.

Минимальная цена 60,885 руб., максимальная - 61,0475 руб. Было заключено 5518 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 25826 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,9475 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
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