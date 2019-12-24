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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 168,5 млрд руб.
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24 декабря 2019 года 10:53
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 168,5 млрд руб.
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24 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 168,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 150,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) завершило размещение 3-летних облигации серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в размере 15% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, ставки 2-4-го купонов... читать дальше
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ООО "Концерн "Россиум" завершило размещение 10-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,25% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка на... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7829 руб. Минимальный курс евро составил 68,5825 руб.,... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 270 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8614 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8323 руб., максимальный -... читать дальше
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.24 декабря 2019 года 18:49
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