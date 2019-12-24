Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 168,5 млрд руб.

24 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 168,5 млрд руб.

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,22 пункта (0,106%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3030,59 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48800,167 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 114,821 млрд руб., или на...

.

ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К216 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 9,18% выпуска на 1,836 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 19 декабря. Ставка купона установлена в размере 5,92%... Сбор заявок на бонды прошел 19 декабря. Ставка купона установлена в размере 5,92%... читать дальше

.

ООО ИК "Фридом финанс" утвердило выпуск 3-летних облигаций серии П01-01 объемом $40 млн, говорится в сообщении компании. Номинал одной бумаги - $1 тыс. Номинал одной бумаги - $1 тыс. Облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций компании серии П01.... Облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций компании серии П01.... читать дальше

.

ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) завершило размещение 3-летних облигации серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в размере 15% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, ставки 2-4-го купонов... Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, ставки 2-4-го купонов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2019 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,079 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

ООО "Концерн "Россиум" завершило размещение 10-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,25% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка на... Ставка 1-го купона установлена в размере 8,25% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка на... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7829 руб. Минимальный курс евро составил 68,5825 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,5825 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 270 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8614 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8323 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,8323 руб., максимальный -... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно после роста вслед за мировыми площадками на ожиданиях скорого заключения первой фазы торговой сделки США и Китая. Долларовый индекс РТС вырос за счет укрепления рубля. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной... Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной... читать дальше

.

АО "ФСК ЕЭС" установило ставку 26-го купона облигаций 29-й серии в размере 4,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Западной Европы не показали существенных изменений по итогам торгов во вторник в отсутствие новых драйверов и в связи с низкой активностью участников рынков накануне рождественских праздников. Биржи Великобритании и Франции работали в сокращенном режиме.... читать дальше

.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 3 млн 171,610 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 63,4% выпуска. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 63,4% выпуска. Выпуск... Выпуск... читать дальше

.

Цены на нефть растут во вторник на фоне более слабой, чем обычно, активности торгов в преддверии рождественских праздников. В среду рынки закрыты в связи с Рождеством. Трейдеры оценивают информацию о том, что Саудовская Аравия и Кувейт подписали соглашение о... Трейдеры оценивают информацию о том, что Саудовская Аравия и Кувейт подписали соглашение о... читать дальше

.

Американские фондовые индексы слегка корректируются вниз в ходе неактивной предрождественской сессии. Сегодня торги на биржах на NYSE и Nasdaq будут проходить в укороченном режиме до 21:00 мск. Рынок облигаций завершит работу в 22:00 мск. Завтра площадки будут закрыты... Сегодня торги на биржах на NYSE и Nasdaq будут проходить в укороченном режиме до 21:00 мск. Рынок облигаций завершит работу в 22:00 мск. Завтра площадки будут закрыты... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала 4 выпуска облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) суммарным объемом 30 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску 001P-16 присвоен... Выпуску 001P-16 присвоен... читать дальше

.