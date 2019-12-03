Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1018 руб.

3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1018 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0636 руб., максимальный - 9,1195 руб. Была заключена 261 сделка. Объем торгов составил 605,69 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,08 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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