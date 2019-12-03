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03 декабря 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1018 руб.
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3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1018 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0636 руб., максимальный - 9,1195 руб. Была заключена 261 сделка. Объем торгов составил 605,69 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,08 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,1473 руб.
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Рынок акций РФ откатился ниже поддержки 2900 пунктов по индексу МосБиржи (уровень месячной давности) на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и... читать дальше
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Экономика Бразилии в третьем квартале продемонстрировала максимальные темпы роста за последние шесть кварталов на фоне увеличения потребительских расходов и инвестиций в условиях рекордно низких процентных ставок. Объем ВВП страны в июле-сентябре 2019 года увеличился на... читать дальше
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