.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,057 руб.
.
03 декабря 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,057 руб.
|0
3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,057 руб. Минимальный курс евро составил 70,98 руб., максимальный - 71,23 руб. К этому времени было заключено 6165 сделок. Объем торгов составил 27275,64 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,23 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 декабря 2019 года 20:16
ПАО "Аптечная сеть 36,6" утвердило выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 10 лет будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд... читать дальше
.03 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 декабря снизилась на 1,18% и составила 46771,431 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46771,431 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 560,657 млрд руб., или на...
.03 декабря 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,7 пункта (1,291%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2883,48 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
.03 декабря 2019 года 19:32
Сбербанк России разместил 82,27% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-165R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2 млрд 468,102 млн рублей, говорится в сообщении банка. Размещение выпуска началось 26 ноября. Срок обращения... читать дальше
.03 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1018 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0636 руб., максимальный -... читать дальше
.03 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,057 руб. Минимальный курс евро составил 70,98 руб.,... читать дальше
.03 декабря 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,1473 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1882 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1473 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.03 декабря 2019 года 19:07
Рынок акций РФ откатился ниже поддержки 2900 пунктов по индексу МосБиржи (уровень месячной давности) на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:59
ВТБ завершил размещение субординированных облигаций серии Т2-3 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Номинал одной бумаги - 10 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:56
ПАО "Белуга групп" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,42% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 3... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:49
Экономика Бразилии в июле-сентябре продемонстрировала максимальные темпы роста за последние шесть кварталов
Экономика Бразилии в третьем квартале продемонстрировала максимальные темпы роста за последние шесть кварталов на фоне увеличения потребительских расходов и инвестиций в условиях рекордно низких процентных ставок. Объем ВВП страны в июле-сентябре 2019 года увеличился на... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:43
Макрон заявил о необходимости стратегического диалога с Россией для обеспечения стабильности в Европе
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости стратегического диалога с Россией для того, чтобы гарантировать стабильность в Европе. "Если мы хотим стабильности в Европе и снижения риска конфликтов, то важно начать стратегический диалог с Россией", - сказал Макрон во... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:23
ЦБ РФ предлагает включать в "черный список" "теневых" директоров финорганизаций и лиц, работающих без лицензии
Банк России предлагает включать в "черный список", куда входят лица, которые не соответствуют требованиям к деловой репутации, "теневых" директоров финансовых организаций, а также лиц, осуществляющих свою деятельность без нужной для этого лицензии. "Мы по итогам двух... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:22
Граждане с долгами от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей должны получить выбор, как проходить процедуру банкротства
Граждане с долгами от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей должны получить выбор, как проходить процедуру банкротства - упрощенно через суд или вообще без него, с помощью арбитражного управляющего. Такие положения содержатся в подготовленном Минэкономразвития проекте поправок в... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:11
Оптовые цены на гречневую крупу в РФ после некоторого падения на минувшей неделе вновь пошли вверх, следует из данных компании "ПроЗерно", с которыми ознакомился "Интерфакс". Цена гречневой крупы, по данным на 29 ноября, составила 42 440 рублей за тонну, что на 855 рублей... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:05
Банк "Зенит" планирует 10 декабря с 10:00 МСК до 16:30 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-05 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Организатором банк выступит самостоятельно. Техразмещение выпуска... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.