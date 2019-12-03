Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,1317 руб.

3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1317 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,055 руб., максимальный - 64,2175 руб. Было заключено 9575 сделок. Объем торгов составил 34818,28 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,17 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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