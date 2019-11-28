.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2313,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1743,43 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России на 2019 год
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,9%, сохранив прогноз по России на уровне 1,6%. При этом организация повысила прогноз роста российской экономики на 2019 год до 1,1%
 
Мини-офисы банков могут освободить от сбора биометрии
Банк России готов разрешить банкам не подключать к Единой биометрической системе (ЕБС) офисы с малой площадью или одним сотрудником, рассказали "Ведомостям" несколько банкиров. По нынешнему графику банки с универсальной лицензией должны до конца...
 
Рынок МФО могут покинуть до 30% компаний
В течение следующего года с рынка микрофинансовых организаций (МФО) могут уйти до 30% компаний из-за ужесточения регулирования, такое мнение высказал председатель совета саморегулируемой организации (СРО) "МиР" Эльман Мехтиев в кулуарах XVIII...
 
Рынок труда: на каких специалистов спрос растет быстрее
За прошедший год на рынке труда значительнее всего выросло число вакансий преподавателей вузов, школьных учителей и рабочих-сборщиков, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минтруда. В топ-7 специальностей, спрос на которые увеличился больше...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

28 ноября 2019 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2313,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1743,43 млрд руб.

 0
28 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 ноября составили по Российской Федерации 2313,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2130,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2021,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1834,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 ноября составили 1743,43 млрд руб. против 1872,23255 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 ноября 2019 года 13:23
Сбербанк не ожидает роста ставок из-за будущего ужесточения регулирования по финансированию M&A
Сбербанк России не ожидает роста ставок для корпоративных клиентов из-за запланированного ужесточения регулирования по финансированию сделок M&A, сообщила в интервью "Интерфаксу" вице-президент, директор департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка Ольга...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 28 ноября снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,13 пункта (0,38%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2917,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2931,48 (+0,08%) пункта,...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 13:14
Силуанов предложил сократить число надзоров
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предлагает в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности обсудить возможность сокращения количества надзорных органов.

"Очень много надзорных органов, и, может быть, нам одновременно с так называемой...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 13:10
Глава Банка России: центробанк нужно вывести из-под действия законопроекта о "регуляторной гильотине"
ЦБ РФ нужно вывести из-под действия законопроекта о "регуляторной гильотине", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания правительства РФ, на котором обсуждаются законопроекты о реформе контроля и надзора.

"У Центрального банка есть замечания...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 63,611 руб.
Максимальное значение за неделю (с 21 ноября по 28 ноября) - 63,611 руб. за доллар, минимальное значение - 63,0792 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,48 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
28 ноября 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 70,09/71,12 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,09/71,12 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
28 ноября 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,61/64,52 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,61/64,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...
.
28 ноября 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 28 ноября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 63,79/64,35 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,79/64,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 13 коп., средний...
.
28 ноября 2019 года 12:59
Центробанк пока не планирует расширять тарифный коридор в ОСАГО - Чистюхин
Банк России пока не имеет планов по расширению тарифного коридора в ОСАГО, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах XVIII национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"У нас такого рода планов не было", - заявил Чистюхин, отвечая...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 12:47
Всемирный банк ухудшил прогноз роста белорусской экономики в этом году
Всемирный банк понизил свой прогноз роста экономики Белоруссии в 2019 году с 1,8% до 1%, говорится в материалах ВБ, представленных на сегодняшней пресс-конференции в Минске.

На 2020 год прогноз снижен с 1,3% до 0,9%, на 2021 год - до 0,5%.

Пересмотр осуществлен...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 12:38
Европейские рынки акций снижаются в четверг
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в четверг на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем в связи с ситуацией в Гонконге.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:13 мск опустился на 0,18% и...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 12:31
Полугодовая прибыль Remy Cointreau увеличилась на 3,5%
Чистая прибыль Remy Cointreau SA в первом полугодии 2019-2020 финансового года увеличилась на 3,5% и составила 90,5 млн евро против 87,5 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе второго по величине производителя алкоголя во Франции. Показатель...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 12:12
Минэнерго пока держит в тайне позицию нефтяников РФ по возможности продления сделки ОПЕК+
Министерство энергетики РФ пока держит в тайне позицию российских нефтяников относительно необходимости продлять сделку по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

"Это пока тайна", - сказал журналистам в ответ на соответствующий вопрос министр энергетики РФ Александр Новак по...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 12:06
Цены на кофе подскочили на ICE более чем на четверть за последние недели
Кофе сильно подорожал на опасениях спада производства в Латинской Америке.

Котировки фьючерсов достигли $1,173 за фунт на Intercontinental Exchange (ICE) по сравнению с примерно 93 центов в середине октября на опасениях недостаточности поставок, сообщает The Wall...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 11:59
Россия и Германия могут реализовать совместные энергопроекты в третьих странах
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев считает, что Россия и Германия могут совместно осуществлять проекты в сфере водородной энергетики в третьих странах.

"Экспортноориентированные проекты производства водорода с использованием технологий паровой конверсии метана...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 11:57
ЦБ зарегистрировал суборды МСП банка объемом 5 млрд рублей
Банк России зарегистрировал выпуск субординированных облигаций Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банка) серии С01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.