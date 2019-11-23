ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 63,7101 руб., курс евро - 70,5207 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 70,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,90 коп.

23 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 63,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,29 коп.

.

Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,08 пункта (0,173%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2947,68 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47615,454 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 166,940 млрд руб., или на...

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Якутии и ее выпусков облигаций серий 35006-35012 на уровне "ruАА-", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "За последние 3 года региональная экономика демонстрировала стабильный... "За последние 3 года региональная экономика демонстрировала стабильный... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4218 руб. Минимальный курс евро составил 70,32 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,32 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0463 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0369 руб., максимальный - 9,06... Минимальный курс юаня составил 9,0369 руб., максимальный - 9,06... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7053 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, и завершил пятницу в плюсе. Европейские фондовые индикаторы демонстрировали повышательный тренд с начала торгов. Европейские фондовые индикаторы демонстрировали повышательный тренд с начала торгов. Азиатские фондовые индикаторы завершили день разнонаправленными изменениями. Азиатские фондовые индикаторы завершили день разнонаправленными изменениями. Котировки... Котировки... читать дальше

.

ОАО "Левенгук" 27 ноября разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 40 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена в размере 17% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 1-го купона установлена в размере 17% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Размещение бумаг со сроком обращения... Размещение бумаг со сроком обращения... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Данске банк" (Санкт-Петербург) на уровне "ВВВ" с прогнозом "стабильный", краткосрочный РДЭ - "F2" и рейтинг поддержки - "2". Одновременно рейтинги были отозваны по... Одновременно рейтинги были отозваны по... читать дальше

.

В ноябре индекс потребдоверия в США вырос до 96,8 пункта - максимальной отметки за последние 4 месяца, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. В октябре его значение составляло 95,5 пункта. В октябре его значение составляло 95,5 пункта. Эксперты,... Эксперты,... читать дальше

.

Премьер России Дмитрий Медведев считает, что в Трудовом кодексе не стоит твердо закреплять понятие "неполный рабочий день", в этом вопросе необходима определенная гибкость. "Вообще понятие неполного рабочего дня в законодательстве есть. Другое дело, что это понятие... "Вообще понятие неполного рабочего дня в законодательстве есть. Другое дело, что это понятие... читать дальше

.

Нефтяные цены продолжают снижаться в пятницу после достижения двухмесячных максимумов днем ранее из-за смешанных новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем. По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксирован подъем нефтяных котировок. Сорт WTI... По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксирован подъем нефтяных котировок. Сорт WTI... читать дальше

.

В ходе торгов в пятницу американские фондовые индексы повышаются благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о том, что Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск вырос на 48,19... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск вырос на 48,19... читать дальше

.

Росэксимбанк приобрел в рамках оферты 1 млн 351,722 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 27% бондов данной... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 27% бондов данной... читать дальше

.

Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле, заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп. "У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (председатель КНР Си Цзиньпин) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я",... "У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (председатель КНР Си Цзиньпин) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я",... читать дальше

.

Объем гражданской продукции, которую выпускают предприятия оборонно-промышленного комплекса, превысил 20%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Доля гражданской продукции в общей доле выпуска оборонных предприятий достигла почти 21%. Это выше... "Доля гражданской продукции в общей доле выпуска оборонных предприятий достигла почти 21%. Это выше... читать дальше

.