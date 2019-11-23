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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 63,7101 руб., курс евро - 70,5207 руб.
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23 ноября 2019 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 63,7101 руб., курс евро - 70,5207 руб.

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23 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 63,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,29 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 70,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,90 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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22 ноября 2019 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 18:59
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Азиатские фондовые индикаторы завершили день разнонаправленными изменениями.

Котировки...    читать дальше
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Эксперты,...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 18:21
Медведев: в Трудовом кодексе не стоит твердо закреплять понятие "неполный рабочий день"
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22 ноября 2019 года 18:10
Нефть дешевеет в пятницу, завершая неделю в плюсе
Нефтяные цены продолжают снижаться в пятницу после достижения двухмесячных максимумов днем ранее из-за смешанных новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксирован подъем нефтяных котировок. Сорт WTI...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 18:03
Американский рынок акций выбрал зелёную зону
В ходе торгов в пятницу американские фондовые индексы повышаются благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о том, что Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск вырос на 48,19...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:56
Росэксимбанк выкупил 27% выпуска облигаций 1-й серии на 1,4 млрд рублей
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Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 27% бондов данной...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:50
Трамп допускает возможность скорого заключения торговой сделки с Китаем
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"У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (председатель КНР Си Цзиньпин) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я",...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:40
Глава Минпромторга: доля гражданской продукции "оборонки" достигла почти 21%
Объем гражданской продукции, которую выпускают предприятия оборонно-промышленного комплекса, превысил 20%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Доля гражданской продукции в общей доле выпуска оборонных предприятий достигла почти 21%. Это выше...    читать дальше
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