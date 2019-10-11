.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,2999 руб.
.
11 октября 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,2999 руб.
|0
11 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 71,2999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,12 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 октября 2019 года 08:44
Цены на нефть продолжают повышаться после существенного роста накануне, вызванного сигналами прогресса на торговых переговорах США с Китаем. Как стало известно из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, президент США Дональд Трамп в пятницу вечером проведет... читать дальше
.11 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95200,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.11 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,50 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.11 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 4351,22 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.11 октября 2019 года 08:26
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Ирландии Лео Варадкар убеждены, что есть возможность достигнуть соглашения по Brexit, и считают, что это служило бы интересам всех сторон. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеры отметили, что "продолжают... читать дальше
.11 октября 2019 года 08:19
Банк России не поддерживает депутатскую инициативу о предоставлении 10-процентной скидки покупателям полисов ОСАГО при оформлении договора в электронном виде, сообщил вчера журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis 2019. "На изменение стоимости полиса... читать дальше
.11 октября 2019 года 08:14
Два снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году были верным решением, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан. Он, однако, не намерен спешить с принятием решения о том, каким должен быть следующий шаг... читать дальше
.11 октября 2019 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы закрылись под влиянием "бычьего" тренда, в центре внимания участников рынка находились торговые переговоры США и Китая. Росту оптимизма трейдеров, обеспокоенных противоречивыми сообщениями СМИ, которые появились в преддверии... читать дальше
.11 октября 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 71,2999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,12 коп.
.11 октября 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 64,7416 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,60 коп.
.11 октября 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:00 Изменение потребительских цен в... читать дальше
.10 октября 2019 года 19:45
Сбербанк России разместил 4,02% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EV_BSK-48m-001Р-142R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 40 млн 193 тыс. рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен один купон,... читать дальше
.10 октября 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,49 пункта (0,313%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2721,51 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше
.10 октября 2019 года 19:41
осбанк (ранее эмитентом данных облигаций был банк "ДельтаКредит") установил ставку 9-20-го купонов облигаций серии БО-08 на уровне 1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Росбанк является правопреемником банка "ДельтаКредит". Выпуск объемом 5... читать дальше
.10 октября 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 октября снизилась на 0,31% и составила 44391,066 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44391,066 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 140,028 млрд руб., или на...
.10 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0894 руб. Минимальный курс юаня составил 9,07 руб., максимальный - 9,1027... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.