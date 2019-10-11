ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,2999 руб.

11 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 71,2999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,12 коп.

.

Цены на нефть продолжают повышаться после существенного роста накануне, вызванного сигналами прогресса на торговых переговорах США с Китаем. Как стало известно из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, президент США Дональд Трамп в пятницу вечером проведет... Как стало известно из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, президент США Дональд Трамп в пятницу вечером проведет... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95200,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,50 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 4351,22 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Ирландии Лео Варадкар убеждены, что есть возможность достигнуть соглашения по Brexit, и считают, что это служило бы интересам всех сторон. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеры отметили, что "продолжают... читать дальше

.

Банк России не поддерживает депутатскую инициативу о предоставлении 10-процентной скидки покупателям полисов ОСАГО при оформлении договора в электронном виде, сообщил вчера журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis 2019. "На изменение стоимости полиса... читать дальше

.

Два снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году были верным решением, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан. Он, однако, не намерен спешить с принятием решения о том, каким должен быть следующий шаг... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Западной Европы закрылись под влиянием "бычьего" тренда, в центре внимания участников рынка находились торговые переговоры США и Китая. Росту оптимизма трейдеров, обеспокоенных противоречивыми сообщениями СМИ, которые появились в преддверии... Росту оптимизма трейдеров, обеспокоенных противоречивыми сообщениями СМИ, которые появились в преддверии... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 71,2999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,12 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 64,7416 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,60 коп.

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

.

Сбербанк России разместил 4,02% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EV_BSK-48m-001Р-142R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 40 млн 193 тыс. рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен один купон,... Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен один купон,... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,49 пункта (0,313%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2721,51 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

.

осбанк (ранее эмитентом данных облигаций был банк "ДельтаКредит") установил ставку 9-20-го купонов облигаций серии БО-08 на уровне 1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Росбанк является правопреемником банка "ДельтаКредит". Росбанк является правопреемником банка "ДельтаКредит". Выпуск объемом 5... Выпуск объемом 5... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44391,066 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 140,028 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0894 руб. Минимальный курс юаня составил 9,07 руб., максимальный - 9,1027... Минимальный курс юаня составил 9,07 руб., максимальный - 9,1027... читать дальше

.