Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0894 руб.

10 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0894 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,07 руб., максимальный - 9,1027 руб. Было заключено 222 сделки. Объем торгов составил 536,85 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,071 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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