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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 65,0976 руб.
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Дефляция в сентябре в РФ осталась на уровне 0,2%
В сентябре потребительские цены в РФ снизились на 0,2% после такого же снижения в августе, сообщил Росстат. Аналитики ожидали дефляцию на уровне 0,1%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4%
 
ВБ понизил прогноз роста экономики РФ
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Россия сохранила 43-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности
Россия в 2019 году сохранила 43-е место среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом (ВЭФ, World Economic Forum, WEF). В этом году лидером в списке стал Сингапур,...
 
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Мэр Москвы Сергей Собянин и бизнес просят не ужесточать наказание за картели, так как законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС), усиливающий эти наказания, несет риски и не способствует благоприятному деловому климату. Законопроект ФАС...
 
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09 октября 2019 года 12:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 65,0976 руб.

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9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 65,0976 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,04 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
09 октября 2019 года 18:51
Спецпредставитель Германии и Новак обсудили вопросы транзита газа через Украину
Специальный представитель Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее и глава Минэнерго России Александр Новак договорились продолжить контакты в целях успешного урегулирования вопросов транзита газа через украинскую территорию во взаимных интересах всех...    читать дальше
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09 октября 2019 года 18:44
Греция разместила трехмесячные бонды с отрицательной доходностью
Греция впервые в истории разместила трехмесячные государственные облигации с отрицательной доходностью, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, страна присоединилась к числу государств, которым инвесторы фактически платят за право дать им в долг.

В ходе прошедшего...    читать дальше
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09 октября 2019 года 18:35
Fitch улучшило прогноз рейтинга "Альфа-банка"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Альфа-банка на уровне "ВВ+", а также рейтинг его кипрской холдинговой компании ABH Financial Limited (ABHFL) на уровне "BB". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз...    читать дальше
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09 октября 2019 года 18:34
Ставка 7-го купона облигаций "Регион Капитала" серий БО-06 и БО-07 установлена в размере 8,5%
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Оба выпуска размещены в октябре 2016 года на общую сумму 6 млрд рублей. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка...    читать дальше
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09 октября 2019 года 18:29
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Ренессанс страхования" на 3 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации серии 001Р-01R АО "Группа Ренессанс страхование" объемом 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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Пока Brexit возможен на основе соглашения - Юнкер
ЕС ведет дискуссии с Великобританией по Brexit относительно сроков ее выхода из Евросоюза, и пока это еще возможно на основе соглашения, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Лично я не исключаю соглашения", - сказал глава ЕК в среду в Европарламенте в рамках дебатов...    читать дальше
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АКРА присвоило выпуску облигаций Московской области объемом до 25 млрд руб. рейтинг "АA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Московской области серии 34012 объемом до 25 млрд рублей кредитный рейтинг "АA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего...    читать дальше
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09 октября 2019 года 18:14
Германская Uniper не заинтересована в продаже "Юнипро"
Германский концерн Uniper не заинтересован в продаже своей российской дочерней компании ПАО "Юнипро", сказал журналистам CEO Uniper Андреас Ширенбек. Тем более, целиком, добавил он. Но с другой стороны "Юнипро" должна руководствоваться интересами всех своих акционеров", - сказал...    читать дальше
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09 октября 2019 года 18:10
Спрос на облигации МБЭС вдвое превысил предложение
прос на 10-летние облигации Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей вдвое превысил предложение и составил 14,5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Райффайзенбанка, который выступил одним из...    читать дальше
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09 октября 2019 года 18:02
Нефть продолжает дорожать после выхода данных о запасах
Рост цен на нефть эталонных марок несколько замедлился в ходе торгов в среду после публикации еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране.

Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на...    читать дальше
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09 октября 2019 года 17:49
Премьер-министр РФ утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. "Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации...    читать дальше
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09 октября 2019 года 17:37
Владельцы бондов "Открытие Холдинга" серии БО-П02 - БО-П04 согласились на условия реструктуризации
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Держатели бондов данных серий согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о...    читать дальше
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ТКК установила ставку 4-го купона облигаций класса "Б" в размере 8,162%
ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 4-го купона облигаций класса "Б" в размере 8,162% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Облигации класса "Б" объемом 2,013 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов -...    читать дальше
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09 октября 2019 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 27 сентября по 4 октября на 2927 тыс. баррелей, бензина - упали на 1213 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2927 тыс. баррелей - до 425,569 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 1213 тыс. баррелей и составили 228,763 млн...    читать дальше
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Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,9819 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 761 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9819 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,8075 руб.,...    читать дальше
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09 октября 2019 года 17:18
Гордеев: российский опыт по созданию "зелёного бренда" может быть уникальным
Опыт России по созданию "зелёного" продовольственного бренда может быть уникальным и передовым, считает вице-премьер Алексей Гордеев. "Зелёный бренд - тема новая. Сейчас она еще нигде не появляется в качества товарного знака на прилавке. И российский опыт может быть в каком-то...    читать дальше
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