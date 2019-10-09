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09 октября 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1113 руб.
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9 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 71 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1113 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0975 руб., максимальный - 9,1209 руб. Было заключено 55 сделок. Объем торгов составил 221,37 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1073 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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По состоянию на конец сентября международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, составили, согласно предварительным данным, $88,2 млрд, говорится в сообщении Национального банка. На конец августа международные резервы Казахстана... читать дальше
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.09 октября 2019 года 11:22
Пять американских регуляторов, включая Федеральную резервную систему (ФРС), одобрили меры по смягчению "правила Волкера", считающегося одним из самых спорных регулирующих положений, которые были введены для банковского сектора США после финансового кризиса. "Правило... читать дальше
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ООО "Концессии водоснабжения" утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 12 лет будет размещен по открытой подписке. Номинал - 1 тыс. рублей. Заем будет размещен в... читать дальше
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.09 октября 2019 года 11:14
В июне-августе 2019 года общее количество выданных займов МФО снизилось на 8,3% и составило 4,27 млн единиц по сравнению с 4,66 млн летом прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом сокращение выдачи происходит только в... читать дальше
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.09 октября 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 71 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1113 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0975 руб., максимальный - 9,1209... читать дальше
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