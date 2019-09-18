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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 6 сентября по 13 сентября на 1058 тыс. баррелей, бензина - выросли на 781 тыс. баррелей
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18 сентября 2019 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 6 сентября по 13 сентября на 1058 тыс. баррелей, бензина - выросли на 781 тыс. баррелей
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18 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1058 тыс. баррелей - до 417,126 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 781 тыс. баррелей и составили 229,685 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 437 тыс. баррелей, достигнув 136,663 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2250 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 750 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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