Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,7655 руб.

12 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7655 руб.

Минимальный курс евро составил 71,1 руб., максимальный - 71,985 руб. Было заключено 4100 сделок. Объем торгов составил 15875,32 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,17 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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