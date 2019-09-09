Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2252,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2515,79 млрд руб.

9 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 сентября составили по Российской Федерации 2252,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2042,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2189,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1987,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 сентября составили 2515,79 млрд руб. против 2544,50869 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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