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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 августа
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26 августа 2019 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 августа

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26 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3189,7 (+35,34) руб./грамм; на серебро - 36,16 (+0,2) руб./грамм; на платину - 1805,05 (-8,89) руб./грамм; на палладий - 3096,8 (-29,09) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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