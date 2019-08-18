ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 августа в размере 65,9961 руб., курс евро - 73,2227 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 73,2227 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,23 коп.

18 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 65,9961 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,54 коп.

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Внутренние и субсидируемые авиарейсы в России могут подорожать из-за новой поправки в Федеральные авиационные правила, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Минтранс подготовил поправки в Федеральные авиационные правила, которые... "Минтранс подготовил поправки в Федеральные авиационные правила, которые... читать дальше

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В ближайшие годы планируется построить новую вылетную магистраль от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Бесединской развязки на МКАД, заявил сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В ближайшие годы... читать дальше

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Кемеровская область ввела в эксплуатацию завершающий участок автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий, это единственная за Уралом трасса, по которой автомобили могут ездить со скоростью 130 км/час, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе правительства региона.... читать дальше

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Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана провело мониторинг законности назначения и выплаты адресной социальной помощи (АСП) казахстанцам, в ходе которого выявило нарушения, сообщила пресс-служба ведомства. Так, в ходе проверки установлены факты формального... читать дальше

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Жителям Берлина предоставлена возможность принять участие в тестировании самоуправляемого микроавтобуса в обычных дорожных условиях. Электрический автобус на шесть мест курсирует с 16 августа в берлинском районе Тегель между конечной остановкой 6-й линии метро и набережной... читать дальше

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ООО "Газовый вектор" (Санкт-Петербург) планирует инвестировать более 7 млрд рублей в производство газовых баллонов на территории создаваемой в Татарстане нефтегазохимической особой экономической зоне "Алма", говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики... читать дальше

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В столице в течение трех лет появится более 50 круглогодичных ярмарок нового формата, более 20 из них заработают до конца текущего года, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, открытие ярмарок нового формата... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривает возможность организации нового железнодорожного маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. "Открою такую тайну. Сегодня мы... "Открою такую тайну. Сегодня мы... читать дальше

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Минтруд РФ предлагает законодательно запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) привлекать агентов в целях заключения договоров и оформления и подачи заявлений о досрочных переходах застрахованных граждан к другому страховщику. Уведомление о начале разработки... Уведомление о начале разработки... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 65,9961 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 73,2227 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 73,2227 руб. По сравнению с...

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,38 пункта (0,395%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2615,2 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43548,212 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 93,384 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3790 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,344 руб. Минимальный курс евро составил 72,9925 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,9925 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3704 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3351 руб., максимальный - 9,4349... Минимальный курс юаня составил 9,3351 руб., максимальный - 9,4349... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 51 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,1744 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,86... Минимальный курс доллара США составил 65,86... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне забуксовавшей в росте нефти, хотя внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский... читать дальше

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