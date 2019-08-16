ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 августа в размере 65,9961 руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 65,9961 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,54 коп.

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Американские фондовые индексы растут в пятницу, при том, что доходности US Treasuries поднимаются с многолетних минимумов. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск в пятницу вырос на 127,54 пункта (0,5%) и составил 25706,93 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск в пятницу вырос на 127,54 пункта (0,5%) и составил 25706,93 пункта. Standard... Standard... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года упал до 92,1 пункта по сравнению с июльскими 98,4 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали уменьшения индекса до... Эксперты в среднем ожидали уменьшения индекса до...

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В течение ближайшей недели с 19.08 по 25.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье с 1 по 15 августа 2019 года составил 7,6 млрд кубометров после 7,9 млрд кубометров за первые 15 дней августа 2018 года, следует из данных "Газпрома". "В страны дальнего зарубежья "Газпром" 1 января - 15 августа 2019 года... "В страны дальнего зарубежья "Газпром" 1 января - 15 августа 2019 года... читать дальше

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ВЭБ рассматривает проекты по обновлению городского транспорта на общую сумму свыше 300 млрд рублей, сообщила госкорпорация. "Модернизация транспортных систем, обновление городского пассажирского транспорта - одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБа. На... "Модернизация транспортных систем, обновление городского пассажирского транспорта - одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБа. На... читать дальше

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В Беларуси в январе-июле 2019 года объем производства промышленной продукции составил в текущих ценах 65,1 млрд белорусских руб. и вырос в годовом сравнении в сопоставимых ценах на 0,6%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат). В структуре... В структуре... читать дальше

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АО "АвтоВАЗ" отзывает более 11 тыс. автомобилей Lada Granta для замены поворотников, которые могут растрескаться, сообщили "Интерфаксу" представители трех официальных дилеров Lada, получившие соответствующее предписание. "Предписание об отзыве автомобилей Lada Granta... "Предписание об отзыве автомобилей Lada Granta... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 64 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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ВТБ утвердил параметры выпуска облигаций серий Б-1-39 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Выпуск гасится на 364-й день с начала размещения. Выпуск гасится на 364-й день с начала размещения. Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс.... Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Средняя сумма выданного потребительского кредита в России выросла в 1,7 раза - с 111,5 тыс. рублей во втором квартале 2016 года до 191 тыс. рублей за аналогичный период 2019 года, подсчитали в БКИ "Эквифакс". Как указывается в сообщении БКИ, объем портфеля... Как указывается в сообщении БКИ, объем портфеля... читать дальше

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6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-262 на 19 млрд 41,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,65 пункта (0,291%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2617,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2640,92 (+0,58%) пункта,... читать дальше

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Чистая прибыль американской Deere & Co., крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования, в третьем квартале текущего финансового года, завершившемся 28 июля 2019 года, снизилась на 1,2% и составила $899 млн, или $2,81 на акцию, против $910 млн, или $2,78 на акцию, за... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала изменения в программе облигаций серии 001Р, условиях 7 выпусков серии БО-001Р-01 - БО-001Р-07 и решениях о 4 выпусках облигаций серий БО-01 - БО-04 ФГУП "Почта России" в связи с заменой эмитента облигаций на его правопреемника - АО "Почта... читать дальше

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