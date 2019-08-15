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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 15 августа составил 65,8907 руб.
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15 августа 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 15 августа составил 65,8907 руб.
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15 августа. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,8907 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 6875 пунктов. Минимальная цена 65,67 руб., максимальная - 66,035 руб. Было заключено 7405 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 46147 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,0225 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.15 августа 2019 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 65,3038 руб.
Максимальное значение за месяц (с 16 июля по 15 августа) - 65,3038 руб. за доллар, минимальное значение - 62,1708 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,11 руб. Это автоматическое сообщение.
.15 августа 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 15 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,66/66,33 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,66/66,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 51 коп., средний...
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.15 августа 2019 года 12:36
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