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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 106,3 млрд руб.
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13 августа 2019 года 11:02
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 106,3 млрд руб.
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13 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 106,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 126,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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13 августа 2019 года 19:55
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,81 пункта (0,365%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2680,12 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:45
ООО "Специализированное финансовое общество "Социально-финансовая инфраструктура" ("СФО СФИ") 16 августа планирует начать размещение облигаций 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 августа снизилась на 0,31% и составила 44360,150 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44360,150 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 139,023 млрд руб., или на...
.13 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 124 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3087 руб. Минимальный курс евро составил 72,5 руб.,... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2429 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2201 руб., максимальный - 9,2959... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,4737 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4737 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:14
ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций - серии БО-11 объемом 1,5 млрд рублей и серии БО-09 объемом 2 млрд рублей - на уровне 12% годовых, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на выпуски прошел... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:04
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершает торги разнонаправленно. Во вторник снизились индексы в Азии в связи с продолжающимися массовыми протестами в Гонконге, а также усиливающимися опасениями в отношении последствий торгового спора США и Китая. Европейские... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:56
ВТБ завершил размещение выпуска годовых облигаций серии Б-1-35 объемом 3 млрд рублей, реализовав 37,17% выпуска на 1,115 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды прошел с 29 июля по 9 августа. Ставка 1-го купона... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:48
Российские туристы за рубежом чаще всего оплачивают банковскими картами одежду и обувь, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" во вторник в пресс-службе "Альфа-Банка". Средний чек по подобным покупкам составляет 13,5 тыс. рублей. На транзакции по покупке одежды и обуви... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:32
В 1-м полугодии 2019 года контейнерооборот морских портов РФ составил 2,65 млн TEU, что на 5,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в аналитическом обзоре ЗАО "Морцентр ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество гружёных контейнеров... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:21
ЦБ РФ обновил указание о доступе акционеров к документам компаний в соответствии с изменившимся законом
Акционеры вправе запрашивать у своих акционерных обществ документы, относящиеся только к периоду владения акциями, говорится в обновленном указании Банка России. Документ опубликован на сайте регулятора, 9 августа его зарегистрировал Минюст. Указание называется "О дополнительных... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:12
Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары зафиксирован в Московской области в течение года, сообщает Мособлстат. "По сравнению с декабрем предыдущего года потребительские цены (в июле 2019 года) выросли на 2,79%, с июлем 2018 года - на 4,59%", -... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:01
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка "Союз" до уровня "BBВ-(RU)", изменив прогноз на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "BB+(RU)" с "позитивным"... читать дальше
.13 августа 2019 года 17:57
Российские туристы с января по май совершили почти 880 тысяч ночевок в Германии, это на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Количество ночевок гостей из России с января по май 2019 года превысило 879,2 тыс., это на 12,2% больше, чем годом ранее.... читать дальше
.13 августа 2019 года 17:48
Цены на нефть начали активно расти во вторник на новости, что власти США заявили о намерении отложить введение 10-процентной пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря. Brent впервые за неделю превысила $60 за баррель. Как сообщалось, решение касается таких... читать дальше
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