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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 12 июля по 19 июля на 10835 тыс. баррелей, бензина - упали на 226 тыс. баррелей
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24 июля 2019 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 12 июля по 19 июля на 10835 тыс. баррелей, бензина - упали на 226 тыс. баррелей
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24 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 10835 тыс. баррелей - до 445,041 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 226 тыс. баррелей и составили 232,526 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 613 тыс. баррелей, достигнув 136,816 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 4261 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1421 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 895 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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