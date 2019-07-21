ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 62,8666 руб., курс евро - 70,7941 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 70,7941 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,73 коп.

21 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 62,8666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,80 коп.

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Объем кредитов нефинансовым организациям за июнь 2019 года снизился на 0,4% после увеличения на 0,2% в мае и составил на 1 июля 2019 года 33 трлн 454,4 млрд руб., следует из данных опубликованных на сайте ЦБ РФ. За 1-е полугодие кредиты подросли на 0,2%. В январе-июне прошлого... читать дальше

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ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов физическим лицам на 1 июля 2019 года. За июнь 2019 года объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, увеличился на 1,4% после роста на 1,6% в мае и составил на 1 июля 16 трлн 295,5 млрд руб. В 1-м... читать дальше

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В четырех административных округах Москвы началось благоустройство территорий, прилегающих к шести объектам науки и промышленности. "Два предприятия, дорога к которым станет более комфортной, расположены в районе Соколиной Горы, в ВАО. Это химфармзавод - ФГУП ГосЗМП и... читать дальше

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Эйфелева башня в Париже, а также Колизей и фонтан Треви в Риме стали самыми фотографируемыми достопримечательностями мира, показало исследование сервиса "Облако Mail.ru". "Рейтинг был составлен на основе компьютерного анализа сотни тысяч снимков, загруженных в базы облачного... читать дальше

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Завершены работы по устройству фундаментов Теннисного клуба, возводимого на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "К настоящему времени подрядчик выполнил устройство... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные РДЭ в местной и... Краткосрочные РДЭ в местной и... читать дальше

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Инвесторы на рынке лучше оценивают Россию с точки зрения финансовых рисков, чем рейтинговые агентства, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. По его словам, главной задачей перед правительством сейчас является выход экономики РФ на темпы роста выше... читать дальше

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Минфин РФ рассчитывает, что сохранение позитивного тренда в отношении темпов экономического роста и снижение зависимости от цен на нефть в дальнейшем будут признаны основанием для повышения агентством S&P суверенного кредитного рейтинга России. "Мы позитивно оцениваем... "Мы позитивно оцениваем... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", что соответствует нижней ступени инвестиционного уровня. Долгосрочный рейтинг в... Долгосрочный рейтинг в... читать дальше

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Объём вредных выбросов от промышленных предприятий в Магнитогорске к 2025 году будет сокращён почти на 15%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Здесь должно быть сокращено не менее 20%. Если мне память не изменяет, где-то к 2025 году - почти 15%, в следующие пару лет - ещё... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает, что серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно, так как это будет тормозить развитие нефтепереработки в стране. Об этом он заявил во время общения с работниками "Магнитогорского металлургического комбината", отвечая на... читать дальше

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Банк "Траст" вошел в капитал ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК), сообщил банк. Доля банка в ОВК увеличилась с 0% до 5,7%. Ранее в пятницу АО "Открытие холдинг" (актив бывших владельцев ФК "Открытие" Вадима Беляева и его партнеров) сообщило, что сократило долю в... Ранее в пятницу АО "Открытие холдинг" (актив бывших владельцев ФК "Открытие" Вадима Беляева и его партнеров) сообщило, что сократило долю в... читать дальше

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Специалисты предрекают снижение ставки ипотечного кредитования ниже 10% во второй половине этого года, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас вот Центробанк снизил ключевую ставку и сразу (ставка) по ипотеке немножко пошла вниз. Сейчас там где-то десять с небольшим... "Сейчас вот Центробанк снизил ключевую ставку и сразу (ставка) по ипотеке немножко пошла вниз. Сейчас там где-то десять с небольшим... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 62,8666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,80 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 70,7941 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 70,7941 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44774,586 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 210,814 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7891 руб. Минимальный курс евро составил 70,635 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,635 руб.,... читать дальше

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