ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 62,8666 руб., курс евро - 70,7941 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 70,7941 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,73 коп.

20 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 62,8666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,80 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44774,586 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 210,814 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7891 руб. Минимальный курс евро составил 70,635 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,635 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 360 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9747 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1557 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1342 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1342 руб., максимальный -... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся уверенным ростом, завершил пятницу незначительными разнонаправленными изменениями на неоднозначном внешнем фоне. Большинство европейских рынков акций демонстрировало мажорный настрой в ходе торгов в пятницу, однако к вечеру часть... Большинство европейских рынков акций демонстрировало мажорный настрой в ходе торгов в пятницу, однако к вечеру часть... читать дальше

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Вице-премьер РФ Алексей Гордеев провел в пятницу заседание проектного комитета нацпроекта "Экология" и дал ряд поручений. Как сообщает его пресс-служба, Минприроды России и ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) необходимо в короткий срок разработать план... Как сообщает его пресс-служба, Минприроды России и ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) необходимо в короткий срок разработать план... читать дальше

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Российские компании, которые подпали под западные санкции, смогут продлевать срок действия СПИК 2.0 (обновленные специальные инвестиционные контракты) на срок, в течение которого эти санкции действовали, говорится в подготовленном к основному, второму чтению законопроекте о... читать дальше

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Санкт-Петербург может рассчитывать на рост турпотока в город с нынешних 8,2 млн до 12 млн в год в результате введения режима электронной визы, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" зампред комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия. Президент РФ Владимир Путин... Президент РФ Владимир Путин... читать дальше

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Торги зерном государственного интервенционного фонда продолжатся, хотя последние 11 торговых дней завершились безрезультатно. "В настоящее время Минсельхоз России не планирует приостанавливать торги зерном из федерального интервенционного фонда", - сообщили "Интерфаксу"... "В настоящее время Минсельхоз России не планирует приостанавливать торги зерном из федерального интервенционного фонда", - сообщили "Интерфаксу"... читать дальше

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Совет Федерации одобрил закон о праве правительства выделить из бюджета 450 тыс. рублей на компенсацию ипотечного кредита каждой семье, где родились три и более ребенка. Согласно документу, право на получение 450 тыс. рублей из бюджета имеют мать или отец, которые... Согласно документу, право на получение 450 тыс. рублей из бюджета имеют мать или отец, которые... читать дальше

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ОО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) увеличила программу облигаций серии 001P с 50 до 100 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Московская биржа" 19 июля утвердила данные изменения. "Московская биржа" 19 июля утвердила данные изменения. Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО... Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО... читать дальше

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"АЛРОСА" в ходе международного аукциона на алмазы спецразмеров (более 10,8 карата), который проходил в июле во Владивостоке, продала 112 алмазов ювелирного качества общим весом 1,78 тыс. карат. Суммарная выручка от продажи камней составила $6,5 млн, сообщила... Суммарная выручка от продажи камней составила $6,5 млн, сообщила... читать дальше

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ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии Б0-01 объемом 1 млрд рублей в размере 13,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ориентир ставки 1-го купона составлял 13-13,5% годовых. Ставка 2-6-го... Ориентир ставки 1-го купона составлял 13-13,5% годовых. Ставка 2-6-го... читать дальше

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В июле т.г. индекс потребительского доверия в США увеличился до 98,4 пункта по сравнению с июньскими 98,2 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали повышения индекса до 98,8... Эксперты в среднем ожидали повышения индекса до 98,8... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9344 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,7625 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 62,7625 руб.,... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу благодаря возросшим ожиданиям снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличился на 64,44 пункта (0,24%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличился на 64,44 пункта (0,24%) и составил... читать дальше

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