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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 62,8666 руб.
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Рост промпроизводства в июне ускорился до 3,3%
В июне рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 0,9% в мае. Динамика показателя превысила прогнозы аналитиков, ожидавших подъем на 2,3%
 
Данные о россиянах смогут использовать без их ведома
В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. Поправки к закону "О персональных данных" представил правительству вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, пишут "Известия". В поправках говорится, что обладатель...
 
Контроль международных авиарейсов ужесточат
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НОВОСТИ В СЕТИ
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19 июля 2019 года 12:17

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 62,8666 руб.

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19 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 62,8666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,80 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Александр Русс    19.07.2019
Повышение курса доллара и других валют к рублю является следствием увеличения нашей денежной базы (на 1,1 % в неделю), в следствие выплаты в ПАСЕ "долга за 5 лет", а за что? - Непонятно! " Союз Спасения Славянского Рода" объявил (в Facebook) конкурс "Зачем Россия платит в Совет Европы?" и первые 100 лауреатов ответили "На ветер! Не знаю! Ни за что! За пиар ВВП!"
 
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19 июля 2019 года 17:22
Американские фондовые индикаторы растут на возросших ожиданиях снижения ставки ФРС
Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу благодаря возросшим ожиданиям снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличился на 64,44 пункта (0,24%) и составил...    читать дальше
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19 июля 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 22.07 по 28.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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19 июля 2019 года 16:58
"Эксперт РА", подтвердив рейтинг "Металлинвестбанку", отозвало его
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (рег. номер 2440) на уровне ruВBВ со "стабильным" прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации.

Рейтинг...    читать дальше
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19 июля 2019 года 16:39
Центробанк закупил в июне 0,6 млн унций золота, за полугодие - 3,1 млн унций
В июне т.г. Банк России закупил 0,6 млн тройских унций (около 19 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.

По состоянию на 1 июля объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 71 млн унций (2,208 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1 июня...    читать дальше
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19 июля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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19 июля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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19 июля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 85 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 85 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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19 июля 2019 года 16:27
Биржам и их структуры разрешили не раскрывать информацию об акционерах и участниках торгов из-за угрозы санкций
Правительство РФ разрешило биржам и их структурам - клиринговой организации или центральному контрагенту (ЦК) и депозитариям - не раскрывать информацию о составе своих акционеров и участниках торгов, если на них наложены санкции иностранных государств.

Как говорится в...    читать дальше
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19 июля 2019 года 16:23
ВТБ разместил 24,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-242 на 18,5 млрд рублей
9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-242 на 18 млрд 453,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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19 июля 2019 года 16:20
"ОбъединениеАгроЭлита" завершило размещение облигаций на 400 млн рублей
ООО "ОбъединениеАгроЭлита" (Красноярск) 19 июля полностью разместило 5-летние облигации серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска началось 20 мая.

Выпуск размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона...    читать дальше
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19 июля 2019 года 16:16
S&P подтвердило рейтинги "Энергогаранта", прогноз - "позитивный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило на уровне "BB-" долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании ПАО САК "Энергогарант".

Прогноз рейтинга - "позитивный", говорится в сообщении агентства.

"Мы...    читать дальше
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19 июля 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 19 июля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,69 пункта (0,359%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2712,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2726,8 (+0,9%) пункта,...    читать дальше
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19 июля 2019 года 16:06
ЛК "Каркаде" готовит программу облигаций на 6 млрд рублей
Лизинговая компания ООО "Каркаде" утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 6 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

В настоящее время в...    читать дальше
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19 июля 2019 года 16:05
Крупнейший китайский автопроизводитель впервые за 14 лет ожидает снижения продаж в 2019 году
SAIC Motor Corp., крупнейший китайский автопроизводитель, ожидает снижения продаж в 2019 году, которое станет первым, по крайней мере, за 14 лет.

SAIC, являющийся главным партнером Volkswagen AG (VW) и General Motors (GM) в Китае, отмечает ослабление спроса на...    читать дальше
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19 июля 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 62,47/63,74 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,47/63,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...
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19 июля 2019 года 15:54
Прибыль American Express во 2-м квартале выросла на 9%, в 1-м полугодии - на 2%
Чистая прибыль American Express Co. (AmEx), одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, во втором квартале 2019 года выросла на 9% и составила $1,761 млрд, или $2,07 в расчете на акцию, по сравнению с $1,623 млрд, или $1,84 на акцию, за аналогичный период предыдущего...    читать дальше
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