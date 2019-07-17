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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 5 июля по 12 июля на 3116 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3565 тыс. баррелей
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17 июля 2019 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 5 июля по 12 июля на 3116 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3565 тыс. баррелей
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17 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3116 тыс. баррелей - до 455,876 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3565 тыс. баррелей и составили 232,752 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 5686 тыс. баррелей, достигнув 136,203 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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