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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля
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Рост ВВП РФ по итогам 1-го полугодия может быть в районе 1%
Рост ВВП РФ по итогам 1-го полугодия может оказаться выше предварительных оценок и составить 1%, считает помощник президента Андрей Белоусов. Смягчение ДКП разгонит рост экономики в 2019 году выше 1,3%
 
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Каждый второй российский предприниматель скептичен в отношении будущего, но отказываться от собственного бизнеса большинство из них не планируют. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения...
 
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В сентябре этого года Минфин, наконец, выпустит народные облигации (ОФЗ-н) по новым правилам — с максимально льготными условиями для населения. Выпуск народных облигаций по новым правилам откладывался несколько раз. В последний раз планировалось...
 
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12 июля 2019 года 15:10

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля

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12 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2847,96 (-34,27) руб./грамм; на серебро - 30,68 (-0,24) руб./грамм; на платину - 1669,55 (-11,46) руб./грамм; на палладий - 3154,72 (-87,81) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
12 июля 2019 года 15:49
Со счетов японской криптовалютной биржи Bitpoint украдено $32 млн
Японская криптовалютная биржа Bitpoint, предположительно, пострадала от хакерской атаки, в результате которой с торговой площадки было выведено $32 млн, пишет Financial Times.

По данным Bitpoint, 2,5 млрд иен ($23 млн) от общей суммы выведенных средств принадлежали...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:38
Количество требований к бенефициарам компаний-банкротов во 2-м квартале выросло на 25,6% - Федресурс
Число заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров компаний-банкротов и других контролирующих лиц во 2-м квартале 2019 года выросло на 25,6%, до 1621, по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих, внесенных в...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:30
В понедельник, 15 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1836,79 млн руб.
В понедельник, 15 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1836,79 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:30
В понедельник, 15 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 96871,57 млн руб.
В понедельник, 15 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 96871,57 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:24
Возможность внесения юрлицами средств на счета эскроу позволит защитить бизнес - глава комитета Госдумы
Возможность внесения юридическими лицами денежных средств на счета эскроу позволит защитить малый и средний бизнес, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Счет эскроу - это просто...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:17
Газпром установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 15 млрд руб. на уровне 7,80%
ОО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов прошел в...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9549 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 74 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9549 руб.

Минимальный курс евро составил 70,85 руб., максимальный -...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:10
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля
ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2847,96 (-34,27) руб./грамм; на серебро - 30,68 (-0,24) руб./грамм; на платину - 1669,55 (-11,46) руб./грамм; на палладий - 3154,72 (-87,81) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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12 июля 2019 года 15:07
Фондовая Азия завершила торги в плюсе
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу после того, как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы.

Позитивное настроение инвесторов продолжали поддерживать заявления главы...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:58
Нефть дорожает и может завершить неделю ростом
Фьючерсы на нефть дорожают в ходе торговой сессии в пятницу и могут завершить неделю ростом.

Поддержку нефтяному рынку оказывает в том числе сворачивание крупными нефтяными компаниями операций по добыче нефти и газа в Мексиканском заливе.

Президент США Дональд...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:51
Добыча нефти в Иране в июне упала до самого низкого уровня за 30 лет - МЭА
Добыча нефти в Иране в июне снизилась на 120 тыс. баррелей в сутки - до 2,28 млн б/с - самого низкого уровня за 30 лет на фоне намерений США обнулить экспорт нефти из Ирана, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

Поставки нефти морским транспортом из Ирана упали...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 12 июля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,82 пункта (0,603%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2772,84 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2788,7 (-0,03%) пункта,...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:37
Закон о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию планируется принять до 25 июля
Депутатский законопроект о снижении налога на добавленную стоимость на фрукты и ягоды с 20% до 10% внесен в Госдуму, его планируется принять до конца весенней сессии (25 июля - ИФ), сообщил журналистам глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Документ планируется...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:29
Спрос на облигации банка "ФК Открытие" в 4,5 раза превысил предложение
Спрос на облигации банка "ФК Открытие" серии БО-П05 со сроком обращения 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей в 4,5 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе банка.

"Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков,...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:29
Volkswagen инвестирует $2,6 млрд в партнера Ford, который занимается производством беспилотников
Германский автопроизводитель Volkswagen AG инвестирует около $2,6 млрд в партнера Ford Motor Co., компанию Argo Al, занимающуюся производством беспилотных автомобилей. Стоимость стартапа, в который вложится Volkswagen, оценивается в $7 млрд, пишет Dow Jones со ссылкой на...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:18
ИК "МультиБотСистемс" установила ставку 9-го купона бондов БО-01 на уровне 10,5%
Инвестиционная компания "МультиБотСистемс" установила ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания в июле 2017 года завершила размещение выпуска, разместив облигации на 50 млн рублей, при...    читать дальше
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