Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля

12 июля. FINMARKET.RU -РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2847,96 (-34,27) руб./грамм; на серебро - 30,68 (-0,24) руб./грамм; на платину - 1669,55 (-11,46) руб./грамм; на палладий - 3154,72 (-87,81) руб./грамм.

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Японская криптовалютная биржа Bitpoint, предположительно, пострадала от хакерской атаки, в результате которой с торговой площадки было выведено $32 млн, пишет Financial Times. По данным Bitpoint, 2,5 млрд иен ($23 млн) от общей суммы выведенных средств принадлежали... По данным Bitpoint, 2,5 млрд иен ($23 млн) от общей суммы выведенных средств принадлежали... читать дальше

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Число заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров компаний-банкротов и других контролирующих лиц во 2-м квартале 2019 года выросло на 25,6%, до 1621, по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих, внесенных в... читать дальше

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В понедельник, 15 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1836,79 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 15 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 96871,57 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Возможность внесения юридическими лицами денежных средств на счета эскроу позволит защитить малый и средний бизнес, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. "Счет эскроу - это просто... "Счет эскроу - это просто... читать дальше

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ОО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов прошел в... Сбор заявок инвесторов прошел в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 74 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9549 руб. Минимальный курс евро составил 70,85 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,85 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2847,96 (-34,27) руб./грамм; на серебро - 30,68 (-0,24) руб./грамм; на платину - 1669,55 (-11,46) руб./грамм; на палладий - 3154,72 (-87,81) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу после того, как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы. Позитивное настроение инвесторов продолжали поддерживать заявления главы... Позитивное настроение инвесторов продолжали поддерживать заявления главы... читать дальше

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Фьючерсы на нефть дорожают в ходе торговой сессии в пятницу и могут завершить неделю ростом. Поддержку нефтяному рынку оказывает в том числе сворачивание крупными нефтяными компаниями операций по добыче нефти и газа в Мексиканском заливе. Поддержку нефтяному рынку оказывает в том числе сворачивание крупными нефтяными компаниями операций по добыче нефти и газа в Мексиканском заливе. Президент США Дональд... Президент США Дональд... читать дальше

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Добыча нефти в Иране в июне снизилась на 120 тыс. баррелей в сутки - до 2,28 млн б/с - самого низкого уровня за 30 лет на фоне намерений США обнулить экспорт нефти из Ирана, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете. Поставки нефти морским транспортом из Ирана упали... Поставки нефти морским транспортом из Ирана упали... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,82 пункта (0,603%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2772,84 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2788,7 (-0,03%) пункта,... читать дальше

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Депутатский законопроект о снижении налога на добавленную стоимость на фрукты и ягоды с 20% до 10% внесен в Госдуму, его планируется принять до конца весенней сессии (25 июля - ИФ), сообщил журналистам глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Документ планируется... читать дальше

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Спрос на облигации банка "ФК Открытие" серии БО-П05 со сроком обращения 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей в 4,5 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе банка. "Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков,... "Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков,... читать дальше

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Германский автопроизводитель Volkswagen AG инвестирует около $2,6 млрд в партнера Ford Motor Co., компанию Argo Al, занимающуюся производством беспилотных автомобилей. Стоимость стартапа, в который вложится Volkswagen, оценивается в $7 млрд, пишет Dow Jones со ссылкой на... читать дальше

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Инвестиционная компания "МультиБотСистемс" установила ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в июле 2017 года завершила размещение выпуска, разместив облигации на 50 млн рублей, при... Компания в июле 2017 года завершила размещение выпуска, разместив облигации на 50 млн рублей, при... читать дальше

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