Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,9723 руб.

11 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6387 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9723 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,835 руб., максимальный - 63,1225 руб. Было заключено 9839 сделок. Объем торгов составил 41036,74 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,8775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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