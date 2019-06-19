Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 348,8 млрд руб.

19 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 июня по данным на начало операционного дня выросло до 348,8 млрд руб.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Еврофинанс Моснарбанка на уровне ruВВ+ и сняло статус "под наблюдением". По рейтингу сохранен "развивающийся" прогноз, говорится в сообщении агентства. Рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных... Рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 63,9794 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,58 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 71,6377 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,14 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минсельхоз РФ прогнозирует рост производства молока и картофеля в 2019 году. Показатель продовольственной независимости по молоку может быть достигнут через 7-8 лет, считают в министерстве. Как сообщалось, Россия пока не достигла показателя продовольственной... Как сообщалось, Россия пока не достигла показателя продовольственной... читать дальше

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла сотни миллиардов рублей в прошлом году из-за наступления нетрудоспособности у граждан, которую можно было бы предотвратить. "Не секрет, что производительность труда выше в тех коллективах, где... "Не секрет, что производительность труда выше в тех коллективах, где... читать дальше

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9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-220 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9808% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Россиян надо лучше информировать о нацпроектах - лишь малая часть населения понимает их суть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Специально для Третьего Форума социальных инноваций регионов было проведено исследование "Национальные проекты.... "Специально для Третьего Форума социальных инноваций регионов было проведено исследование "Национальные проекты.... читать дальше

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Потребительские цены в Великобритании в мае 2019 года выросли на 2% в годовом выражении после подъема на 2,1% в апреле, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка. Такие темпы роста... Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка. Такие темпы роста... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,9794 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, подешевел на 35,58 коп. - до 63,9794... читать дальше

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Принудительное изъятие земельных участков у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко. Ранее Минэкономразвития предложило принудительно изымать земельные участки у... Ранее Минэкономразвития предложило принудительно изымать земельные участки у... читать дальше

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Число перемещенных лиц в 2018 году составило более 70 млн человек, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Это рекордный показатель, но даже в нем недооценено реальное количество беженцев и лиц, ищущих убежища, отмечает ООН,... Это рекордный показатель, но даже в нем недооценено реальное количество беженцев и лиц, ищущих убежища, отмечает ООН,... читать дальше

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Минсельхоз РФ пока сохраняет свой прогноз по сбору зерна в этом году на уровне 118 млн тонн, но не исключает его корректировки через полтора месяца. "Пока менять прогноз не планируем. Если и будет какая-то корректировка, то это через полтора месяца", - заявил... "Пока менять прогноз не планируем. Если и будет какая-то корректировка, то это через полтора месяца", - заявил... читать дальше

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Страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля, говорится на сайте картеля. Как ожидается, на этой встрече будет принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях. Как ожидается, на этой встрече будет принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях. Ранее встречи стран... Ранее встречи стран... читать дальше

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пока не видит связи между выделяемыми из бюджета средствами и теми целями, которые с помощью этих денег необходимо достигнуть с помощью национальных проектов в соответствии с майским указом президента. Кудрин в своем... Кудрин в своем... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 20 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,268 руб. Минимальный курс юаня составил 9,257 руб., максимальный - 9,2773... Минимальный курс юаня составил 9,257 руб., максимальный - 9,2773... читать дальше

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