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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3043 руб.
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21 мая 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3043 руб.
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21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 96 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3043 руб. Минимальный курс юаня составил 9,29 руб., максимальный - 9,3161 руб. Было заключено 146 сделок. Объем торгов составил 583,1 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2932 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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