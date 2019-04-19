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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,9386 руб.
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19 апреля 2019 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,9386 руб.

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19 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9386 руб.

Минимальный курс евро составил 71,815 руб., максимальный - 72,0825 руб. К этому времени была заключена 6971 сделка. Объем торгов составил 23689,09 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,05 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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