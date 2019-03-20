Запасы нефти в США упали за период с 8 марта по 15 марта на 9589 тыс. баррелей, бензина - упали на 4587 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1750 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей.

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Во 2- полугодии банк "Санкт-Петербург" может секьюритизировать портфель ипотечных кредитов на сумму до 10 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Константин Баландин. "Это хороший инструмент, мы им овладели", - сказал он. "Это хороший инструмент, мы им овладели", - сказал он. В конце ноября -... В конце ноября -... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов на данных министерства энергетики США о рекордном с прошлого лета падении запасов топлива в стране на минувшей неделе. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 мск... Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 мск... читать дальше

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Хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) РФ в феврале произвели сельхозпродукции на 193,6 млрд рублей, что на 1% больше, чем в феврале 2018 года, сообщил Росстат. В январе-феврале рост сельхозпроизводства составил 0,9% - до... В январе-феврале рост сельхозпроизводства составил 0,9% - до... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста мировой экономики на ближайшие 2 года. Теперь ожидается, что глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,8% против ранее прогнозировавшегося роста на 3,1%. Оценка подъема в 2020 году ухудшена до... Теперь ожидается, что глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,8% против ранее прогнозировавшегося роста на 3,1%. Оценка подъема в 2020 году ухудшена до... читать дальше

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Производство легковых автомобилей в России в феврале 2019 г. выросло на 7,4% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 134 тыс. штук, следует из сообщения Федеральной службы госстатистики (Росстат). По сравнению с январем 2019 г. выпуск вырос на... По сравнению с январем 2019 г. выпуск вырос на... читать дальше

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу для проработки изменений в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ). "Мы увидели, что есть проблемы и вопросы в реализации 44-го федерального закона по конкурсным процедурам. И в этой связи у нас есть... "Мы увидели, что есть проблемы и вопросы в реализации 44-го федерального закона по конкурсным процедурам. И в этой связи у нас есть... читать дальше

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ОО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил бонды БО-07 объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов.... Эмитент разместил бонды БО-07 объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов.... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в феврале 2019 года увеличился на 2% по сравнению с февралем 2018 года - до 2 трлн 440,4 млрд рублей, сообщил Росстат. Динамика ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем (с 1,6% в январе) и оказалась значительно лучше ожиданий... Динамика ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем (с 1,6% в январе) и оказалась значительно лучше ожиданий... читать дальше

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Верховный суд (ВС) РФ заявил, что банки не имеют права списывать по исполнительным листам со счетов клиента больше имеющейся на них суммы. А любой кредит, в том числе овердрафт, обязательно должен быть прописан в договоре с клиентом. Если такого условия в нем нет, то... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 94,2339% от номинала, что соответствует доходности 3,28% годовых, говорится в сообщении на сайте Московской биржи. Всего было продано... Всего было продано... читать дальше

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В России в феврале 2019 года было построено 5 млн кв. м жилья, что на 2,2% меньше показателя февраля 2018 года, сообщил Росстат. В январе падение жилищного строительства было значительно больше - 16,8% в годовом сравнении. В январе падение жилищного строительства было значительно больше - 16,8% в годовом сравнении. За январь-февраль в РФ было построено... За январь-февраль в РФ было построено... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9589 тыс. баррелей - до 439,483 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4587 тыс. баррелей и составили 241,503 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 4587 тыс. баррелей и составили 241,503 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3092 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,18 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,18 руб.,... читать дальше

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Общая численность безработных в России в феврале т.г. снизилась по сравнению с январем на 12 тыс. человек и составила 3 млн 655 тыс. человек, следует из опубликованных данных Росстата. При этом уровень безработицы в феврале остался на январском уровне и составил... При этом уровень безработицы в феврале остался на январском уровне и составил... читать дальше

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В феврале т.г. рост среднемесячной реальной зарплаты в РФ замедлился до 0,7% в годовом выражении с 1,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В номинальном выражении средняя зарплата в феврале составила 43 тыс. 30 рублей и выросла... В номинальном выражении средняя зарплата в феврале составила 43 тыс. 30 рублей и выросла... читать дальше

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Правительство Германии согласовало бюджет на 2020 год и финансовый план до 2023 года, по данным министерства финансов, налоги будут снижены, а расходы на внутреннюю безопасность - увеличены. Данные были представлены журналистам в Берлине - предполагается, что бюджет на... Данные были представлены журналистам в Берлине - предполагается, что бюджет на... читать дальше

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