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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 8 марта по 15 марта на 9589 тыс. баррелей, бензина - упали на 4587 тыс. баррелей
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20 марта 2019 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 8 марта по 15 марта на 9589 тыс. баррелей, бензина - упали на 4587 тыс. баррелей
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20 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9589 тыс. баррелей - до 439,483 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4587 тыс. баррелей и составили 241,503 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 4127 тыс. баррелей, достигнув 132,242 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1750 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.20 марта 2019 года 17:31
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9589 тыс. баррелей - до 439,483 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4587 тыс. баррелей и составили 241,503 млн баррелей,... читать дальше
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.20 марта 2019 года 17:08
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