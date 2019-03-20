Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9525 руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 82 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9525 руб.

Минимальный курс евро составил 72,82 руб., максимальный - 73,085 руб. Было заключено 3805 сделок. Объем торгов составил 15719,43 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,0075 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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