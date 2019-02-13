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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 1 февраля по 8 февраля на 3633 тыс. баррелей, бензина - выросли на 408 тыс. баррелей
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13 февраля 2019 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 1 февраля по 8 февраля на 3633 тыс. баррелей, бензина - выросли на 408 тыс. баррелей
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13 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3633 тыс. баррелей - до 450,84 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 408 тыс. баррелей и составили 258,301 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1187 тыс. баррелей, достигнув 140,2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2400 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1400 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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