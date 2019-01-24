Запасы нефти в США выросли за период с 11 января по 18 января на 7970 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4050 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 750 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 3000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 6-11-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 8,55% годовых, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила 7-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в августе 2016 года. По итогам маркетинга ставка... Компания разместила 7-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в августе 2016 года. По итогам маркетинга ставка... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,78 пункта (0,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2482,71 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 28544,302 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 176,913 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3018 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9326 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4381 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8465 руб. Минимальный курс евро составил 74,59 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,59 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 526 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7014 руб. Минимальный курс юаня составил 9,675 руб., максимальный - 9,7279... Минимальный курс юаня составил 9,675 руб., максимальный - 9,7279... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне неоднозначных сигналов с мировых фондовых площадок. В четверг азиатские рынки акций выросли, за исключением просевшей Японии на неблагоприятных статданных. Индекс производственной активности в Японии, рассчитываемый IHS... В четверг азиатские рынки акций выросли, за исключением просевшей Японии на неблагоприятных статданных. Индекс производственной активности в Японии, рассчитываемый IHS... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7970 тыс. баррелей - до 445,025 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4050 тыс. баррелей и составили 259,615 млн... Товарные запасы бензина повысились на 4050 тыс. баррелей и составили 259,615 млн... читать дальше

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Топ-менеджеры ведущих банков Уолл-стрит ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит курс на ужесточение денежно-кредитной политики в этом году, несмотря на волатильность рынков. "Некоторые на рынке прогнозируют снижение процентных ставок ФРС в этом году, но я не... читать дальше

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Процедура банкротства должна допускать зачет обязательств должника и кредитора, считает Минюст. Сейчас зачеты невозможны, исключением являются только сделки с производными финансовыми инструментами. "Идея допустимости зачета при банкротстве в российском праве заслуживает... читать дальше

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Чистая прибыль американской компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., одного из ведущих производителей меди и золота в мире, упала в 7,4 раза - до $140 млн, или 9 центов на акцию, по сравнению с $1,04 млрд, или 71 цента на акцию, за аналогичный квартал предыдущего года.... читать дальше

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Около 30% проектов по строительству жилья не получат финансирование после изменения законодательства 1 июля текущего года, заявил на заседании проектного комитета по нацпроекту "Жилье и городская среда" глава Минстроя РФ Владимир Якушев. "30% проектов по строительству... "30% проектов по строительству... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают корпоративную отчетность и статданные с рынка труда. Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось... Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось... читать дальше

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"Роснефть" и министерство энергетики и водных ресурсов Ливанской Республики договорились о передаче российской компании в операционное управление терминала по хранению нефтепродуктов в городе Триполи (второй по величине город Ливана и главный порт на севере страны) на срок 20... читать дальше

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Чистая прибыль Union Pacific Corp., крупнейшей публичной железнодорожной компании Северной Америки, в четвертом квартале 2018 года упала в 4,7 раза и составила $1,55 млрд, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $7,28 млрд, или $9,25 на акцию за аналогичный период... читать дальше

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Баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне сместился в сторону понижения, заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания. В декабре риски считались в целом сбалансированными. Аналитики ожидали... В декабре риски считались в целом сбалансированными. Аналитики ожидали... читать дальше

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