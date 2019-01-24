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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 11 января по 18 января на 7970 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4050 тыс. баррелей
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24 января 2019 года 19:02
Запасы нефти в США выросли за период с 11 января по 18 января на 7970 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4050 тыс. баррелей
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24 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7970 тыс. баррелей - до 445,025 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4050 тыс. баррелей и составили 259,615 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 617 тыс. баррелей, достигнув 142,392 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 750 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 3000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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24 января 2019 года 20:03
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.24 января 2019 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4381 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8465 руб. Минимальный курс евро составил 74,59 руб.,... читать дальше
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.24 января 2019 года 19:04
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.24 января 2019 года 19:02
Запасы нефти в США выросли за период с 11 января по 18 января на 7970 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4050 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7970 тыс. баррелей - до 445,025 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4050 тыс. баррелей и составили 259,615 млн... читать дальше
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Топ-менеджеры ведущих банков Уолл-стрит ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит курс на ужесточение денежно-кредитной политики в этом году, несмотря на волатильность рынков. "Некоторые на рынке прогнозируют снижение процентных ставок ФРС в этом году, но я не... читать дальше
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.24 января 2019 года 18:05
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают корпоративную отчетность и статданные с рынка труда. Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось... читать дальше
.24 января 2019 года 17:59
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Чистая прибыль Union Pacific Corp., крупнейшей публичной железнодорожной компании Северной Америки, в четвертом квартале 2018 года упала в 4,7 раза и составила $1,55 млрд, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $7,28 млрд, или $9,25 на акцию за аналогичный период... читать дальше
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