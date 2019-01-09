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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 28 декабря по 4 января на 1680 тыс. баррелей, бензина - выросли на 8066 тыс. баррелей
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09 января 2019 года 18:32
Запасы нефти в США упали за период с 28 декабря по 4 января на 1680 тыс. баррелей, бензина - выросли на 8066 тыс. баррелей
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9 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1680 тыс. баррелей - до 439,738 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 8066 тыс. баррелей и составили 248,062 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 10611 тыс. баррелей, достигнув 140,042 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 3300 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1400 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1680 тыс. баррелей - до 439,738 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 8066 тыс. баррелей и составили 248,062 млн баррелей,... читать дальше
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