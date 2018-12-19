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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 7 декабря по 14 декабря на 497 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1766 тыс. баррелей
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19 декабря 2018 года 18:32
Запасы нефти в США упали за период с 7 декабря по 14 декабря на 497 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1766 тыс. баррелей
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19 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 497 тыс. баррелей - до 441,457 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1766 тыс. баррелей и составили 230,103 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 4237 тыс. баррелей, достигнув 119,9 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1600 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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19 декабря 2018 года 19:56
Владельцы бондов "Открытие холдинга" серий БО-01 и БО-П02-БО-П04 согласились на условия реструктуризации
АО "Открытие холдинг" 18 декабря провело общее собрание владельцев облигаций серий БО-01 и БО-П02 - БО-П04, говорится в сообщениях эмитента. Держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению... читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:55
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.19 декабря 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,29 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2358,58 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:32
"СФО ТКБ МСП 1" (SPV-компания Транскапиталбанка) завершило размещение залоговых облигаций объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 14 декабря до 16:00 17 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25%... читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 декабря выросла на 0,28% и составила 39621,347 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39621,347 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 111,516 млрд руб., или на...
.19 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8365 руб. Минимальный курс евро составил 76,325 руб.,... читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,3904 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,3904 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7551 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7249 руб., максимальный -... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Поддержку индексу МосБиржи оказало ослабление рубля. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (Япония просела на 0,6%, Китай - на 1,1%). Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:53
Нефть эталонных марок активно восстанавливается в цене на данных о запасах топлива в США. Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тыс. баррелей. При этом запасы... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:47
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает повысить сумму сделки, которая была совершена вкладчиком банка незадолго до отзыва у него лицензии и законность которой может быть оспорена в суде, до 10 млн рублей, сообщил журналистам генеральный директор АСВ Юрий Исаев. По его... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:41
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.19 декабря 2018 года 18:32
Запасы нефти в США упали за период с 7 декабря по 14 декабря на 497 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1766 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 497 тыс. баррелей - до 441,457 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1766 тыс. баррелей и составили 230,103 млн баррелей,... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:27
Доля компаний с признаками фиктивности в на 1 декабря 2018 года составила 5,6%, или 230,785 тысяч организаций, сократившись с 12,1%, или 528,219 тысяч, на начало года, сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Из зарегистрированных на начало 2017... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:20
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 93,036% от номинала, что соответствует доходности 3,42% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:19
Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре 2018 года повысились на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,32 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В октябре продажи составили 5,22 млн домов, и аналитики... читать дальше
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