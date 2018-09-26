Запасы нефти в США выросли за период с 14 сентября по 21 сентября на 1852 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1530 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 700 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 1530 тыс. баррелей и составили 235,68 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

26 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 1852 тыс. баррелей - до 395,989 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,93 пункта (0,693%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2427,29 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 41661,715 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 14,977 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,4139 руб. Минимальный курс евро составил 77,28 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,28 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5713 руб. Минимальный курс юаня составил 9,56 руб., максимальный - 9,6109... Минимальный курс юаня составил 9,56 руб., максимальный - 9,6109... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8786 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Внешэкономбанк 28 сентября разместит краткосрочные облигации объемом 20 млрд рублей серии ПБО-001Р-К097, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации запланирован на 27 сентября. Сбор заявок на облигации запланирован на 27 сентября. Кроме того, банк сообщил о переносе даты размещения... Кроме того, банк сообщил о переносе даты размещения... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги в символическом плюсе, завершил среду в минусе. Европейские фондовые индексы в течение дня изменялись незначительно в ожидании решений ФРС США. Европейские фондовые индексы в течение дня изменялись незначительно в ожидании решений ФРС США. Большинство фондовых индексов АТР завершило торги на позитиве. Большинство фондовых индексов АТР завершило торги на позитиве. Котировки... Котировки... читать дальше

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что международное сообщество должно разработать план урегулирования иранской проблемы, который будет включать в себя не только антииранские санкции. "Я думаю, мы все должны выстроить долгосрочную стратегию, чтобы урегулировать... "Я думаю, мы все должны выстроить долгосрочную стратегию, чтобы урегулировать... читать дальше

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Получение Россией строительной лицензии на АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии ожидается в 2019 году, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров. "Здесь упоминался такой большой наш российский проект в Финляндии как... "Здесь упоминался такой большой наш российский проект в Финляндии как... читать дальше

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Потенциалом по увеличению добычи нефти обладает примерно половина стран из 24-х участников соглашения об ограничении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам в среду глава Минэнерго Александр Новак. "Могу сказать, что из 24-х стран, которые участвуют в... "Могу сказать, что из 24-х стран, которые участвуют в... читать дальше

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уйдет с поста председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР), кто займет его место, пока неизвестно, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Юрий Арманд. "Да, Алексей Кудрин объявил, что намерен уйти с поста главы ЦСР.... "Да, Алексей Кудрин объявил, что намерен уйти с поста главы ЦСР.... читать дальше

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Россия в сентябре увеличивает добычу нефти по сравнению с августом, при этом потенциал этого роста не исчерпан, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. "У нас добыча будет в сентябре примерно чуть выше уровня августа. У нас есть потенциал на несколько сотен... "У нас добыча будет в сентябре примерно чуть выше уровня августа. У нас есть потенциал на несколько сотен...

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Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО "ВИМ-Авиа", в отношении должника введена процедура конкурсного производства на 4 месяца, сообщает "Интерфакс". Ходатайство о введении конкурсного производства подала временный управляющий "ВИМ-Авиа" Мария Булатова,... Ходатайство о введении конкурсного производства подала временный управляющий "ВИМ-Авиа" Мария Булатова,... читать дальше

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В августе продажи новых домов в США выросли на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 629 тыс. в годовом исчислении, свидетельствуют данные Минторга страны. В июле, согласно пересмотренным данным, этот показатель составил 608 тыс., что является минимумом с... В июле, согласно пересмотренным данным, этот показатель составил 608 тыс., что является минимумом с... читать дальше

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