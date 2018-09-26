.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 14 сентября по 21 сентября на 1852 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1530 тыс. баррелей
.
26 сентября 2018 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 14 сентября по 21 сентября на 1852 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1530 тыс. баррелей
|0
26 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1852 тыс. баррелей - до 395,989 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1530 тыс. баррелей и составили 235,68 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2241 тыс. баррелей, достигнув 137,881 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 700 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 сентября 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,93 пункта (0,693%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2427,29 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.26 сентября 2018 года 19:40
РЖД 27 сентября проведут сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций 18-й, 19-й и 23-й серий общим объемом 21,7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по цене для 18-й серии составляет не ниже 100,34% от номинала, 19-й... читать дальше
.26 сентября 2018 года 19:32
ВТБ перенес размещение облигаций серии Б-1-9 объемом 5 млрд рублей с 28 сентября на неопределенный срок, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось, "Московская биржа" 7 сентября зарегистрировала выпуск под номером 4B020901000B001P и включила его в... читать дальше
.26 сентября 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 сентября выросла на 0,04% и составила 41661,715 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 41661,715 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 14,977 млрд руб., или на...
.26 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,4139 руб. Минимальный курс евро составил 77,28 руб.,... читать дальше
.26 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5713 руб. Минимальный курс юаня составил 9,56 руб., максимальный - 9,6109... читать дальше
.26 сентября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,8786 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8786 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.26 сентября 2018 года 19:05
ВЭБ 28 сентября разместит выпуск бондов ПБО-001Р-К097 на 20 млрд руб., перенес дату размещения серии ПБО-001Р-К093
Внешэкономбанк 28 сентября разместит краткосрочные облигации объемом 20 млрд рублей серии ПБО-001Р-К097, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации запланирован на 27 сентября. Кроме того, банк сообщил о переносе даты размещения... читать дальше
.26 сентября 2018 года 18:57
Рынок акций РФ, начавший торги в символическом плюсе, завершил среду в минусе. Европейские фондовые индексы в течение дня изменялись незначительно в ожидании решений ФРС США. Большинство фондовых индексов АТР завершило торги на позитиве. Котировки... читать дальше
.26 сентября 2018 года 18:41
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что международное сообщество должно разработать план урегулирования иранской проблемы, который будет включать в себя не только антииранские санкции. "Я думаю, мы все должны выстроить долгосрочную стратегию, чтобы урегулировать... читать дальше
.26 сентября 2018 года 18:33
Получение Россией строительной лицензии на АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии ожидается в 2019 году, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров. "Здесь упоминался такой большой наш российский проект в Финляндии как... читать дальше
.26 сентября 2018 года 18:15
Потенциалом по увеличению добычи нефти обладает примерно половина стран из 24-х участников соглашения об ограничении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам в среду глава Минэнерго Александр Новак. "Могу сказать, что из 24-х стран, которые участвуют в... читать дальше
.26 сентября 2018 года 18:05
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уйдет с поста председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР), кто займет его место, пока неизвестно, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Юрий Арманд. "Да, Алексей Кудрин объявил, что намерен уйти с поста главы ЦСР.... читать дальше
.26 сентября 2018 года 17:56
Россия в сентябре увеличивает добычу нефти по сравнению с августом, при этом потенциал этого роста не исчерпан, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. "У нас добыча будет в сентябре примерно чуть выше уровня августа. У нас есть потенциал на несколько сотен...
.26 сентября 2018 года 17:47
Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО "ВИМ-Авиа", в отношении должника введена процедура конкурсного производства на 4 месяца, сообщает "Интерфакс". Ходатайство о введении конкурсного производства подала временный управляющий "ВИМ-Авиа" Мария Булатова,... читать дальше
.26 сентября 2018 года 17:39
В августе продажи новых домов в США выросли на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 629 тыс. в годовом исчислении, свидетельствуют данные Минторга страны. В июле, согласно пересмотренным данным, этот показатель составил 608 тыс., что является минимумом с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.