Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,0678 руб.

21 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0678 руб.

Минимальный курс евро составил 77,8925 руб., максимальный - 78,48 руб. Было заключено 4311 сделок. Объем торгов составил 27494,93 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,445 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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